Слухи об экстренном совещании ЦБ РФ: рубль сильно укрепился

И снова герои новостей — валютный рынок. Сегодня утром пары доллар/рубль и евро/рубль обновили свои максимумы, а теперь опускаются вниз. На фоне слухов о том, что центробанк собрал экстренное совещание, пары упали: так, USD/RUB упала до 46,095 — на 1,57% ниже открытия, а EUR/RUB — до 57,155 — на 1,41% ниже открытия.
За последнюю неделю
рубль подешевел на 11% — по оценкам
экономистов, это самое сильное снижение
курса с 1999 года. А с начала года российская
валюта потеряла к доллару больше 40%.
ЦБ считает, что рубль перепродан, и потому к концу года ждет его стабилизации, заявляет первый зампред Ксения Юдаева.
«Следующие несколько дней будут решающими для рубля, так как рынок будет тестировать политику ЦБ», — говорит Петр Матис из Rabobank.