Слухи об экстренном совещании ЦБ РФ: рубль сильно укрепился

И снова герои новостей — валютный рынок. Сегодня утром пары доллар/рубль и евро/рубль обновили свои максимумы, а теперь опускаются вниз. На фоне слухов о том, что центробанк собрал экстренное совещание, пары упали: так, USD/RUB упала до 46,095 — на 1,57% ниже открытия, а EUR/RUB — до 57,155 — на 1,41% ниже открытия.

За последнюю неделю рубль подешевел на 11% — по оценкам экономистов, это самое сильное снижение курса с 1999 года. А с начала года российская валюта потеряла к доллару больше 40%.



ЦБ считает, что рубль перепродан, и потому к концу года ждет его стабилизации, заявляет первый зампред Ксения Юдаева.

«Следующие несколько дней будут решающими для рубля, так как рынок будет тестировать политику ЦБ», — говорит Петр Матис из Rabobank.