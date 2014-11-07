Российские банки: спрос на валюту среди населения вырос в 4 раза

Кредитные организации - Сбербанк и ВТБ24 — отметили рост спроса на валюту среди населения за последнюю неделю. По данным ВТБ24, спрос вырос в 3-4 раза по сравнению со стандартным уровнем покупки валюты физическими лицами.

Впрочем, банки были готовы к этому — с учетом волатильного рынка, они заранее сформировали запас наличности. Сотрудники банков говорят, что самый резкий рост спроса со стороны населения появился в начале ноября. Пока никаких ограничений на продажу и покупку валюты банки вводить не собираются.



Сегодня во время утренних торгов курс евро против рубля вырос до отметки в 60,23 руб., тем самым отметив новый рекорд. Доллар тоже обновил максимум - 48,61 руб. Сейчас пара USD/RUB торгуется на уровне 46,59 руб., а EUR/RUB — на отметке 57,70 руб.

Экономисты утверждают, что к концу года рубль стабилизируется.