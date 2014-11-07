Вчера выросло большинство национальных европейских индексов

Большая часть индексов Западной Европы выросла после вчерашнего заседания ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги. Руководитель регулятора еврозоны заявил, что руководство ЕЦБ готово принимать новые меры по стимулированию экономики. Stoxx Europe 600 незначительно, но все-таки вырос: на 0,2%. FTSE прибавил 0,18%, САС 40 — 0,416%, а DAX вырос на 0,66%.

Среди отдельных компаний стоит упомянуть, например, Adidas, показавший оптимистичную квартальную отчетность. В результате акции компании подорожали на 4%.



Самая сильная динамика среди 19 секторов Stoxx Europe 600 была показана ритейлерами. Например, котировки Wm Morrison Supermarkets — британского продавца — выросли на 6,2%.

Сократили капитализацию некоторые банки: Societe General снизился на 2,5% (не оправдал прогнозы аналитиков по итогам III квартала), Credit Agricole подешевел на 5,8% (на новостях о сокращении прибыли в сфере розничного банкинга).

Крупнейший в мире производитель электротехники Legrand SA подешевел на 2,8%: видимо, компания не сможет выполнить заявленную годовую норму выручки и операционной маржи.