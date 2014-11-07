На Уолл-стрит опять обновляются максимумы

В четверг снова выросли фондовые индексы на Уолл-Стрит. S&P 500 и Dow Jones опять обновили исторические максимумы: сказалась сильная статистика с рынка труда. Число заявок на пособие по безработице снизилось на 10 тысяч, в то время как прогнозировалось снижение всего лишь на 2 000. 80% компаний, составляющих индекс S&P, показали положительную отчетность за третий квартал. Все указывает на рост экономики.

DJIA прибавил за вчерашний день 0,4%; S&P 500 вырос на 0,38%; Nasdaq тоже прибавил 0,38%.



Продуктовый ритейлер Whole Foods Inc вырос на 12% на фоне отличной квартальной отчетности. Фармацевтическая компания Hospira Inc прибавила 6,7% - тоже на позитивных данных за третий квартал.

Выросла капитализация Tesla Motors: компания подорожала на 4,4% на улучшенных прогнозах продаж электромобилей в 2015 году.

Среди аутсайдеров — Qualcomn Inc, производитель микрочипов, который подешевел на 8,6%. Ему угрожают расследованием антимонопольные органы Китая, да и европейские, и американские регуляторы задают вопросы о том, а не нарушает ли Qualcomn случайно законодательство, когда лицензирует свою продукцию.

Оператор нефтепроводов Plains All American Pipeline снизил свою стоимость на 3,5%.