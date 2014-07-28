Инвестиции: когда время — это действительно деньги

Вы, наверное, не раз слышали это изречение: «Время — деньги!» Оно используется, чтобы подогнать сотрудников, которые упускают шанс или иные возможности помочь расти бизнесу. Большинство людей, особенно владельцы бизнеса понимает, как на самом деле может быть увеличен капитал, в то время, когда энергия сотрудников используется по максимуму все время.

А у нас есть другая версия этого высказывания.

Например, когда мы говорим о пенсионном инвестировании — как правило, мы так далеки от реального использования этих денег. И вообще они могут казаться мистическими. А попробуйте думать по-другому: внесите деньги в качестве инвестиций, подождите, возьмите деньги обратно.

Что произошло с ними? Проще говоря, ваши деньги просто выросли из-за времени.

Иногда предприятия продают акций и облигаций для того, чтобы привлечь капитал. Затем они используют этот капитал, чтобы сделать его еще больше. Для них акции - это просто еще один способ занять денег.

Если бизнес успешен, то его прибыль вырастет. Количество инвесторов, которые захотят вложиться и замечают, что акции поднимаются, вырастет, а, следовательно, цена акций тоже поднимется. Потом денежные средства, которые генерируются компанией, возвращаются акционерам обратно в виде дивидендов.

В итоге и прирост капитала (восходящая цена акций), и выплаты дивидендов составляют совокупный доход. Единственная причина, по которой люди покупают и держат запасы акций объясняется тем, что традиционно общий доход от владения акциями всегда был выше, чем прямое кредитование, например, через облигации. Эта «норма» доходности колеблется, конечно, но вот в чем дело — говорить лучше о долгосрочном инвестировании. Допустим, вы собираетесь вложить деньги на долгосрочную перспективу. Все, что вам действительно нужно сделать, это убедиться, что ваш уровень риска соответствует вашим целям, и что ваши вложенные деньги вернутся с достаточно высоким дивидендом и будут устойчивыми.

А вообще лучше всего в своем портфеле держать разного рода ценные бумаги — этакая «смесь» из акций, облигаций и других активов. Восстановление равновесия — за счет продажи инвестиций, от которых уже получили доход, и использование полученных средств для покупки других.

Теперь самая сложная часть: чем дольше вы вкладываете, тем больше у вас денег. Почему? Потому что весь ваш входящий «кэш» сбалансирован, а прибыль и выплата процентов и дивидендов только увеличивают ваш портфель по нашему «рецепту».

Попроще: если вы удвоите ваши деньги от $ 1 до $ 2, затем они удвоятся из $ 4 в $ 8. Увеличивается также и ваш пенсионный вклад — здесь время как раз и является двигателем, который приводит в движение все это. Время — это буквально деньги.