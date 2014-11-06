Почему центробанк так поздно «отпустил» рубль?

Сегодня на валютном рынке с рублем происходит что-то непредсказуемое. Уже сейчас пара USD/RUB торгуется на уровне 46,041, а EUR/RUB — на отметке 57,640. Многие эксперты связывают это движение с «нововведением» Банка России, который со вчерашнего дня фактически отпустил рубль в свободное плавание. Банк России определил официальные курсы валют на 7 ноября: доллар составит 45,1854 руб., евро — 56,5450 руб.



Издание Forbes собрало мнения банкиров и аналитиков о том, почему политика Центробанка так запаздывает с действительно важными решениями и как вообще регулирует национальную валюту.

По замыслу центробанка, нововведения в курсовой политике «повысят гибкость курсообразования» и «будут препятствовать формированию спекулятивных стратегий против рубля». На самом деле, это действие - последний шаг перед тем, как ЦБ с 2015 года перейдет к плавающему курсу и не будет поддерживать рубль, только если будут какие-то исключительные ситуации, угрожающие финансовой стабильности.

В конце прошлой недели центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%. Но это не помогло рублю, и уже с 5 ноября рубль вернулся к своим минимумам. По мнению опрошенных Forbes финансистов, авторитет ЦБ РФ сильно пострадал за последнее время. А чтобы это исправить, регулятор принял несколько правильных, но очень запоздалых решений.

По мнению Олега Вьюгина, председателя совета директоров МДМ-банка, Банк России решил сохранить имеющиеся резервы в валюте и сделал шаг к плавающему рублю. ЦБ пошел на это под давлением ситуации — нефть падает, а рефинансировать иностранные долги из-за санкций не представляется возможным. Главное сейчас — не спровоцировать панику среди населения. Если получится, то рынок уравновесится, т. к. рубль не может падать бесконечно. Надо было решение о свободно плавающем курсе принимать заранее. Говорят, затянулось это из-за бюрократических проволочек, надо было получить разрешение правительства и президента.

В свою очередь, Сергей Романчук, начальник дилингового центра Металлинвестбанка, соглашается с тем, что банк России опоздал с изменениями. «Переход в краткосрочной перспективе к плавающему курсу, на мой взгляд, произошел слишком поздно. ... Лучше бы ЦБ переждал, а то складывается впечатление, что он сам заставил рубль ослабнуть», - говорит Романчук. По его мнению, надо было объявить о сокращении интервенций на прошлой неделе, когда доллар упал, тогда это было логичнее. А сейчас население может испугаться такого резкого изменения курса, и это может спровоцировать панические настроения и массовый выход из рубля. Похоже, ЦБ опять придется прибегать к дополнительным интервенциям, чтобы поддержать стабильность рубля. «Стратегически ЦБ действует правильно, но тактически — спорно», - добавил Сергей Романчук.

Далее Forbes приводит мнение еще одного эксперта, это Антон Рахманов, генеральный директор «Сбербанк Управление Активами»: «ЦБ реагирует медленно и опаздывает с действиями на шаг. Все делает правильно, но поздно. В пятницу ставку можно было бы вообще не поднимать».

И, наконец, поддерживает решения центробанка Алексей Родзянко, глава Американской торговой палаты и бывший глава Credit Suisse в России. Он говорит, что ему не нравится, что курс падает, но он считает, что «в текущей обстановке переход к плавающему курсу — правильное решение. У ЦБ есть стратегия, которой он следует». Ключевая ставка в 9,5% поможет сгладить негативный эффект от сокращения интервенций и перехода курса в свободное плавание. «Если говорить про реакцию рынка, то она определяется эмоциями, а не математическим расчетом», - заканчивает мысль Родзянко.