Куда приплывет свободный рубль?

Де-факто ЦБ РФ отправил рубль в свободное плавание, причем сделал это значительно раньше, чем планировалось. Что будет с национальной валютой дальше? Продолжится ли девальвация — или, может быть, рубль с гордо поднятой головой ринется ввысь?

На сегодняшний день мы имеем следующее: ЦБ РФ ушел с валютного рынка. Регулятор отказался закачивать миллиарды долларов в реанимационную капельницу для рубля. Теперь национальный валютный рынок получает всего лишь символические «аскорбинки» по утрам в виде 350 млн долларов в день.



Этого всю прошлую неделю ждали эксперты, а Алексей Кудрин еще месяц назад высказывался за то, чтобы ликвидировать валютный коридор и отпустить отечественную валюту, куда ее душеньке угодно.

Так вот, куда же ей, этой душеньке, угодно будет пойти дальше? Вопросов стоит много. Предпримет ли кто-нибудь попытку остановки падения рубля или он будет отдан на откуп крупным игрокам рынка, которые продолжат расчищать ему путь вниз?

Скорее всего, ситуация изменится, но далеко не сразу. Аналитики предполагают, что сначала рубль ждет продолжение скоростного спуска, и доллар дойдет примерно до отметки в 47, а то и 50 рублей. Путь к этим ключевым точкам мы наблюдаем сейчас: вчера рубль закончил день на отметке 45, сегодня опустился уже до 45,67.







Но не будем забывать, что ЦБ РФ в любой момент может впрыскивать в рынок любые объемы валюты, причем не ставя никого в известность о своих планах. Этот «бог из машины» может влиять на рубль, и непредсказуемость — его основное оружие. До определенного момента спекулянты, обрушившие рубль, могут продолжить играть на ослабление, но если ЦБ даст сигнал об укреплении, совершив интервенцию, они, скорее всего, остановятся.

Девальвация рубля не была спонтанным процессом — ее контролировали. Открытым остается вопрос о том, какой курс рубля является целевым для национального регулятора. Вполне возможно, что вслед за стремительным падением рубля последует существенное укрепление.

Вспомните историю прошлой недели, когда рубль внезапно, без каких-либо причин скакнул наверх на 4% сразу. Представители ЦБ в один голос уверяют, что это не их работа, однако многие участники рынка подозревают, что крупный игрок, продавший большое количество валюты в тот день — это именно наш любимый лукавый регулятор. Вполне возможно, что укрепление было репетицией перед тем, как отменить валютный коридор. Всё это говорит о том, что рубль стабилизируется на заданном ЦБ РФ курсе, но до этого валютный рынок будет двигаться крайне неровно, причем в обе стороны. Поэтому инвесторам, работающим с рублем, рекомендуется пристегнуть ремни: впереди опасный участок дороги.