Речь не об эротическом триллере "Основной инстинкт" 1992 года. Оставим в стороне расследование зверского убийства в собственной постели ножом для колки льда в момент завершения “этого самого”. Хотя…

Убийство депозита может выглядеть не менее эротично и захватывающе. Правда, убийца обычно известен. И причина вполне очевидна: не сработал инстинкт сохранения собственных средств. То, что написано ниже, конечно, не тянет на триллер. Но дает больше реальности о SmoothFlat.

Итак, в прошлый раз, так уж случилось, предварительные тесты торговой системы на основе SmoothFlat получились уж очень обнадеживающие. Но, как известно, малейшие изменения в торговой системе, могут привести к провальным результатам. А изменения произошли. Например, раньше форвард-тест проводился для стратегии "растет - покупаем, падает - продаем" на основе SmoothPrice. Теперь у нас SmoothFlat.

Ну, если быть нормальным киллером депозита, то можно уже сейчас приступить к торговле на реале. Если при слове "реал" происходит потеря сознания, то стоит хотя бы посмотреть на форвард - тест.

Хорошо, попытаемся уничтожить депозит, для начала, на форвард-тесте. Чтобы было с чем сравнить, тест сделал на тех же условиях, как раньше, но только с использованием SmoоthFlat. Вот результаты этого теста:

Упс. Форвард - тесты получились лучше, чем со SmoothPrice. Торговая система показывает хорошую устойчивость. Даже если немного ошибемся с периодом оптимизации, то ничего страшного - должны выйти в плюс. В этот момент, снова на радость маркетмейкеру, можно сломя голову наброситься на реал с крупненьким депозитом.

Есть, правда, один нюанс: "хвостик" вниз в конце форвард-теста. Что-то он настораживает. Что будет после форфард-теста? Смотрим:

За месяц после форвард-теста немного, но выросли. Напомню, что для форвард-теста просто брал лучшие параметры оптимизации. Кстати, при тестировании SmoothPrice не было понятно, что будет после форвард-теста. Обещал, что когда появится больше данных, то придам гласности результат. Придаю:

Итак, каков итог? Пока выгляжу киллером-неудачником. Что ж, есть еще вариант перед реалом уничтожить демо или центовый счет. Посмотрю, что лучше. Планирую сделать публичный мониторинг.

____________________________________________________

