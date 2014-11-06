Почему виртуальный хостинг в платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 лучше обычных VPS

Аренда виртуального сервера прямо из терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 - самый оптимальный вариант для организации бесперебойной торговли ваших роботов и подписок на сигналы. Фактически это аналог VPS, только лучше, а главное - более подходящий для решения именно трейдерских задач. Арендуется сервер прямо из вашего MetaTrader: пара кликов мышки в терминале - и все советники, индикаторы, скрипты вместе с подписками на сигналы и заданными настройками перенесутся на виртуальный сервер. Сеть Virtual Hosting Cloud разработана специально для MetaTrader и обладает всеми преимуществами "родного" решения.

Альтернативы виртуальному хостингу есть, но все они при ближайшем рассмотрении оказываются неконкурентоспособными. Использование домашнего компьютера в качестве бюджетного варианта придет первым в голову. Но кто даст гарантию надежного интернет-соединения и бесперебойного питания? Кроме того, можно найти в интернете подходящего провайдера и арендовать у него VPS. Окей, но в этом случае предстоит самостоятельно и вручную заняться поиском серверов с малым пингом до нужных форекс-брокеров. Такая головоломка подходит далеко не всем.





В общем, ситуация понятная. Пропустите этот мучительный выбор из двух зол и сразу переходите к нормальному решению, разработанному конкретно для нужд трейдеров. Выделите себе виртуальный сервер прямо сейчас и протестируйте его работу. А чтобы у вас было время оценить преимущества сервиса, мы бесплатно предоставим вам 24 часа хостинга!



















Виртуальный сервер + ваш MetaTrader = мощная машина "все в одном" для автономной торговли ваших роботов

С развитием автоматической торговли и копи-трейдинговых сервисов виртуальный хостинг становится попросту незаменимым. А каким еще образом можно добиться круглосуточной и стабильной работы торговых роботов и подписок на сигналы успешных трейдеров? Именно нативный виртуальный хостинг идеально подходит для запуска в терминалах MetaTrader любых торговых роботов - неважно, вами они были написаны, куплены в Маркете или заказаны у сторонних разработчиков во Фрилансе. Причем для купленных в магазине приложений роботов есть дополнительное преимущество - счетчик разрешенных установок не меняется в отличие от запуска лицензионных продуктов на обычном VPS.

Не торгуете с помощью советников, но активно пользуетесь сигналами и копируете сделки других трейдеров? Виртуальный хостинг создан именно для вас - он обеспечит гарантированно бесперебойную деятельность всех ваших подписок. Только в MetaTrader вы можете в один клик взять готовый и правильно настроенный виртуальный терминал, находящийся на выбранном вами сервере с минимальным пингом до брокера.





Виртуальный сервер - это минимальные сетевые задержки



Еще одно важное преимущество виртуального хостинга по сравнению с обычными VPS - близость серверов нашей сети к торговым серверам брокеров. Это сводит к минимуму сетевые задержки при торговых операциях. Обычные же VPS серверы могут находиться где угодно, ведь они предназначены для выполнения широкого круга задач и не ориентированы на работу с брокерскими серверами. И даже у специализированных Forex VPS сервисов обычно 1-2 места размещения серверов, что не дает покрытия всех брокеров.









В случае аренды обычного VPS вам требуется самостоятельно, методом проб и ошибок, найти подходящие варианты серверов. Это трата времени и денег без уверенности в том, что у подобранного VPS будет малый пинг до торгового сервера брокера. Виртуальный хостинг в MetaTrader достаточно хорош, чтобы прекратить эти бесплодные поиски. Арендуйте виртуальный сервер из своего терминала прямо сейчас и сами сравните его работу с обычными VPS. В вашем распоряжении 24 бесплатных часа, используйте их разом или вразбивку.





Просто, как раз-два-три: виртуальный терминал не требует установки и настройки



Другое ключевое преимущество виртуального хостинга - простота запуска терминала в работу. Никакой самостоятельной установки и настройки терминала не потребуется.

Виртуальный терминал создан специально для работы в сети виртуального хостинга и получает все настройки прямо с вашего терминала при ручной синхронизации. Запустите свой MetaTrader 4 или MetaTrader 5, откройте в нем нужные графики и символы, запустите необходимые индикаторы и советники, задайте требуемые настройки терминала и всё - вы готовы к запуску автоматической торговли. Теперь осталось только взять в аренду виртуальный сервер прямо из своего MetaTrader и провести миграцию.









Арендовать сервер - проще простого, управлять им - тоже не составит никакого труда. Запуск, остановка, отмена хостинга и контроль за использованием ресурсов виртуального сервера доступны прямо из MetaTrader. Для этого в Навигаторе торгового счета с оформленной арендой показывается иконка с названием расположения и состоянием виртуального сервера. Вызовите контекстное меню и по команде "Подробности" перед вами появится диалоговое окно контроля и управления.





В нем вы можете остановить или запустить копию терминала, провести синхронизацию текущего окружения клиентского терминала с виртуальным и посмотреть графики использования ресурсов процессора, дискового пространства и оперативной памяти. Особо выделим, что миграция ваших графиков, запущенных роботов и индикаторов, а также параметров копирования сделок выполняется только по вашему запросу. Таким образом, вы полностью контролируете перенос запущенных роботов и подписок на сигналы - автоматическая синхронизация клиентского терминала с виртуальным не производится.



Почему виртуальный хостинг в MetaTrader 4/5 лучше обычных VPS

Подведем итоги и выделим основные моменты:



Создать копию терминала - максимально просто, и делается это прямо в вашей платформе MetaTrader. Вы можете легко выбрать в аренду сервер с минимальными сетевыми задержками до торгового сервера вашего брокера.

Вы контролируете работу виртуального терминала прямо из своего клиентского терминала, подключенного к нужному торговому счету.

Плата за аренду снимается автоматически - в платежной системе MQL5.community или с вашего торгового счета.

У вас есть возможность протестировать работу виртуального хостинга во время бесплатного 24-часового периода.

Родная сеть ближе к телу: торгуя на MetaTrader, действительно логично арендовать виртуальный сервер прямо из терминала.



У вас еще остались сомнения? Так арендуйте виртуальный сервер прямо сейчас, запустите виртуальный терминал и оцените преимущества нативного хостинга!