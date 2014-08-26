Европейские банки выводят на продажу плохие активы

Крупнейшие банки Европы выводят сотни миллиардов плохих активов на продажу из-зп возрастающей конкуренции среди покупателей и давления со стороны регулирующих органов. Волна сделок может хорошо сказаться на экономике региона, если банки высвободят капитал, чтобы увеличить кредитование.

Банки во главе с базирующимся в Лондоне Barclays, включая UniCredit SpA в Милане и Credit Suisse Group AG в Цюрихе, перенесли безнадежные кредиты и неэффективные инвестиции в подразделения, которые будут проданы или закрыты. Такие активы выросли на 65% с конца 2013 года до суммы в более чем $1,72 трлн, согласно данным Bloomberg.



“Сильные банки – это хорошо для кредита в Европе,” – говорит Пол Такер, бывший заместитель управляющего в Bank of England. “Слабые банки не дают кредиты”.

В течение многих лет инвесторы хотели купить активы, которые банки не хотели продавать. Сейчас же частные инвестиционные фирмы и другие фонды готовы платить больше, чтобы выиграть аукцион на ипотечные ссуды, говорит Федерико Монтеро, партнер базирующейся в Нью-Йорке брокерской компании Cushman & Wakefield.

“Два года назад все говорили о 20% начислениях на капитал,”- говорит Монтеро. “В Великобритании и Ирландии 8-10 месяцев назад стало понятно, что необходимо уменьшить свои ожидания, чтобы получить такие показатели, так как конкуренция очень сильная. Начисления сократились до чуть более 10% и меньше.”

Стремление ЕЦБ вернуть экономический рост Европе вдохновило его предложить банкам дешевую наличность на 4 года при условии, что они увеличат кредитование. Компании, которые хотят воспользоваться этими средствами через долгосрочные операции рефинансирования, должны предоставить данные по своим кредитам, выданным национальным центральным банкам к 28 августа. Средства будут отчислены 18 сентября. Программа начинается на фоне застоя экономики Европы. Во втором квартале Еврозона отметила нулевой рост, в то время как ее три крупнейшие экономики – Германия, Франция и Италия – не смогли добиться роста. Кредиты частным клиентам сократились на 1,7% в расчете на год в июне, что означает упадок вот уже 26-ой месяц подряд, по данным ЕЦБ.

Чем быстрее банки избавятся от ненужных активов, тем быстрее эти активы перестанут негативно влиять на их прибыль. Из 12 компаний, которые докладывают о доходах по тем активам, которые они планируют продать, включая франкфуртский Deutsche Bank AG и Danske Bank в Копенгагене, такие вклады принесли доналоговые убытки в сумме около $7 млрд в первой половине текущего года.

В июне франкфуртский Commerzbank продал ссуды на коммерческую недвижимость в Испании и Португалии на сумму 4,4 млрд евро группе, состоящей из Lone Star Funds и JPMorgan Chase & Co., а также заем на недвижимость в Японии в размере 700 млн евро инвесторам во главе с частной инвестиционной компанией PAG.

Commerzbank, второй крупнейший кредитор Германии, урезал размер своего подразделения с заемами на коммерческую недвижимость на 41% до 92 млрд евро за два года, выполнив задачу, намеченную на конец 2016 года.