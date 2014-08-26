Три повода беспокоиться о судьбе евро

Стойкий нисходящий тренд евро, который продолжается уже в течение пяти недель, продолжается. Аналитики не видят ни единого драйвера к его движению наверх (за исключением редких технических коррекций). С технической точки зрения, пара сильно перепродана, и технические аналитики бьют во все колокола, испытывая сильное беспокойство.

Что же так давит на евро? Почему в ситуации не видно просветов?



Есть три главных фактора давления на единую валюту.

Во-первых, европейская экономика переживает серьезный упадок. Макроэкономические показатели недвусмысленно намекают на то, что над еврозоной висит дамоклов меч второй волны рецессии. Высокая безработица (11,5%, а на юге — выше 20%), низкий объем промышленного производства, критически низкая потребительская инфляция (которая, скорее всего, будет снижаться дальше), отрицательная динамика цен производителей, микроскопические темпы роста ВВП (и то в основном за счет Германии) — да еще и санкционная война с Россией... Любого одного из этих факторов хватило бы для серьезного удара под дых, а Европа получила их все сразу. Скорее всего, ЕЦБ осенью объявит программу по выкупу активов (TLTRO), что еще сильнее утянет единую валюту вниз.

Во-вторых, европейские активы в последние месяцы плавно перетекают за океан, в гособлигации США. Их доходность держится на низком уровне, а всё это дает дополнительное укрепление доллару.

И, собственно, третья причина — собственно, сильный доллар. Американская валюта нынче румяная и здоровая, после кризиса 2008 — 09 годов она оправилась вполне, индексы бьют исторические рекорды, экономика растет как на дрожжах. По сравнению с анемичной и хилой экономикой Еврозоны, США выглядят как Статуя Свободы рядом с Писающим Мальчиком.



Все эти три фактора в ближайшее время никак не дадут евро вырасти до привычных значений, а значит, Европу ждет долгая борьба за экономическое здоровье.