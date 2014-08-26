Cisco передумал поставлять коммутаторы в Россию из-за санкций

Крупнейший в мире производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. запретила поставку коммутаторов в Россию, так как сочла их продукцией двойного назначения, сообщил глава российской IT-компании "Элекард" Андрей Поздняков. Компания считает, что это нарушает санкции против России.



Предприниматель опубликовал в своем фейсбуке копию письма от представителя Cisco в Нидерландах (курирует поставки оборудования в страны Европы, Ближнего Востока и Африки), в котором тот объясняет отказ "Элекарду" на приобретение коммутаторов модели WS-C3750G-48TS-S. Эта модель входит в серию оборудования Catalyst 3750, позволяющего организовать соединение со скоростью 32 Гбит/с.

"К сожалению, ЕС ввел санкции на поставку в РФ продукции двойного назначения. Запрашиваемая вами модель подпадает под категорию двойного назначения. Поэтому в настоящий момент мы не можем удовлетворить запрос", - говорится в письме, опубликованном Поздняковым. Теперь российские IT-компании будут закупать оборудование у китайских производителей, в частности, у Huawei.

Представители четырех крупнейших операторов мобильной связи в РФ сообщили, что никаких проблем с закупкой оборудования Cisco у них нет.

После появления этой новости акции компании Cisco особо не изменились в цене - сейчас они торгуются в среднем на уровне $24,70.

Напомним, недавно компания Cisco объявила, что уволит 6000 сотрудников.