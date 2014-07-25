Будущее не за горами: появился сервис для выплаты зарплаты в биткоинах

Создатели намеренно сравнивают свою систему выплаты заработной платы с обычной (компания-банк-сотрудник), уверяя в огромных преимуществах нового сервиса. Прозвали новую службу Bitwage — она теперь входит в число специализированных финансовых сервисов для Bitcoin. Благодаря Bitwage удобно и безопасно распределять зарплату среди многочисленных сотрудников компании. Да в принципе и для малочисленных организаций не будет лишней этот сервис — конечно, если кто-то уже готов получать зарплату...в виртуальной валюте.

Сравнивая свой сервис с обычным банковским переводом заработной платы, создатели делают акцент на то, что их операция проходит в считанные минуты, тогда как банковские платежи проходят 2-4 дня. Куда большим преимуществом выделяют выгодные комиссии при международных денежных переводах — в обычной банковской системе комиссию возьмут два банка (отправитель и получатель), а здесь выходит дешевле. К тому же, для такого перевода не требуется наличие банковского счёта.

Напоследок разработчики Bitwage обещают сделать дополнительные функции для сервиса — например, расчёт бонусов и зарплат почти в реальном времени. Если все удастся, то можно будет рассчитывать и платить зарплату хоть ежедневно.

Посмотрим, насколько востребованным будет новый сервис и биткоин в ближайшем будущем — сейчас уже около 60 тыс. компаний мира принимают платежи в биткоинах, среди них - Dish Network, Expedia, Holiday Inn, Reeds Jewelers, Bing, The Chicago Sun-Times, Square, Overstock.com, The Sacramento Kings, TigerDirect.com и др.

По информации авторов сервиса Bitwage, около 10% из этих компаний уже выплачивает зарплаты сотрудникам в биткоинах. Раньше им приходилось проводить платежи вручную, а теперь они могут автоматизировать выплаты.