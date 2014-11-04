Крупнейшие нефтяные компании сокращают объемы производства

Такие крупные нефтекомпании, как ExxonMobil, Chevron и Shell уже задумались о том, что пора сократить объемы производства. К такому решению компании подталкивает снижающаяся цена на нефть.

Согласно данным The Wall Street Journal, эти компании уже констатировали, что рентабельность их производства за последние 10 лет сильно упала, несмотря на высокие цены на нефть. За последний год средняя рентабельность нефтяных гигантов составила 26% (десять лет назад была 35%). Расходы на добычу нефти растут, а за ними растет и ее себестоимость.

Совокупная прибыль ExxonMobil, Chevron и Shell за III квартал составила $18,9 млрд. Из-за снижения доходов компаниям приходится отказываться от проектов по расширению производства и они уже продают наименее рентабельные подразделения. Надо сказать, что эта тенденция затронула не только крупные компании - по данным Sanford C. Bernstein, с начала 2013 года по всему миру отменили нефтегазовые проекты на общую сумму $200 млрд.