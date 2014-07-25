Валютные прогнозы на пятницу

Вчера мы наблюдали, как просела пара EUR/USD, и минимум за 2014 год отодвинулся до $1,3437. После этого пара чуть подросла, потому что в еврозоне вышла оптимистичная статистика по индексам деловой активности. Немецкие показатели особенно порадовали (соответственно, и DAX подрос на 0,42%). Правда, снизился PMI французский. Сегодня, скорее всего, нисходящий тренд так и будет оставаться сильным. Сопротивление для пары находится на 1,3525/30 и 1,3550.

На вчерашних торгах в Америке GBP/USD дошла до $1,7000 и продолжила идти еще ниже (оптимистичные данные по США тому причиной, особенно на фоне снижения розничных продаж в Великобритании). Сейчас идет давно назревавшая продажа фунта. Сегодня в 12.30 по московскому времени Британия выпустит данные по ВВП за минувший квартал. Прогнозное значение — стабильность темпов роста (0,8%). Если данные не будут ниже прогнозных, то все будет нормально, а вот если они будут хоть чуть-чуть слабее — фунт продолжит свой полет вниз. Если день сегодня закротся ниже $1,7000 — те, кто в лонгах, могут начинать беспокоиться. Если поддержка на 1,6950 будет пробита, то это станет явным сигналом на продажу фунта.

Что касается пары USD/JPY, то вчера она укрепилась, но точку в 101,80 не может пробить. Если пара пробьет ее, то следующая точка будет 102,30. Поддержка — на 101,20 и 101,00.