10 000 зарегистрированных продавцов в Маркете и Сигналах!

Взят новый рубеж в развитии сервисов для торговых платформ MetaTrader - на MQL5.community зафиксировано 10 000 официально зарегистрированных продавцов. Это суммарное количество пользователей, получивших доступ к продаже своих программ в Маркете и подписок на сигналы. Практически население небольшого города, в котором все жители зарабатывают на плодах своего труда!







Всего же на MQL5.com сейчас зарегистрировано почти 400 000 человек - солидная аудитория даже без учета миллионов пользователей платформ MetaTrader 4/5. Если в Китае на сорок человек приходится один чиновник, то у нас на сорок покупателей - один продавец. Очевидно, что рынок еще только развивается и ниша пока не забита под завязку, поэтому лучше поторопиться. Регистрируйтесь сейчас - потом сгонять лидеров с занятых позиций будет намного сложнее.

Вы ведь знаете, что появилась целая категория успешных разработчиков, ежемесячно зарабатывающих более 10 000 $ только на продаже своих программ в Маркете? А то, что на каждого такого продавца приходится по 47 покупателей? Из нашей инфографики вы узнаете не только о достижениях наиболее активных продавцов роботов и индикаторов, но и другие интересные показатели.

Поставщики сигналов тоже не отстают от продавцов Маркета - в сервисе регулярно появляются "звезды", набирающие по 1 000 подписчиков и зарабатывающие ежемесячно по 20 000 $ даже при минимальной цене подписки в 20$/месяц.

В общем, спустя два года после запуска магазина приложений и сервиса для копи-трейдинга здесь становится горячо - прямо в терминалах MetaTrader трейдеры активно продают и покупают программы или сигналы. Связка MetaTrader с MQL5.community превращается в универсальное и законченное решение, где каждый трейдер обязательно находит то, что искал.