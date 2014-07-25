Недельные мучения фунта продолжаются

Сегодняшний день может стать седьмым подряд, когда британская валюта падает против доллара. Разворот графика предполагали за день до этого, но не ожидали, что он будет таким быстрым. А до разворота наблюдали последнюю атаку, когда валюту попытались-таки дотянуть до 1,72.

Сейчас ситуация выглядит так, что нормальные новости уже не являются основанием для покупки. Кажется, даже ужесточение кредитно-денежной политики в этом году (а не в начале следующего), ничем не поможет. Это повод избавиться от стерлинга.

Еще один факт заставляет задуматься - высокие ожидания инвесторов, а годовой темп роста розничных продаж в 3,6% – это явный «недолёт» до ожиданий. При этом заметно, как нынешнее давление на стерлинг характеризует фиксацию прибыли. Игроков много, но они очень осторожно фиксируют прибыль от валюты, которая за год укрепилась примерно на 16% против доллара. А на последнюю большинство аналитиков инвест-банков делали ставку с конца прошлого года.





Есть надежда, что в ближайшие месяцы можно ждать снижение стерлинга и начало ралли доллара, которые отправят пару GBP/USD в сторону 1,60/62. Но, скорее всего, этот шаг будет краткосрочным, потому что пара выглядит близкой к перепроданности. И даже в случае срабатывания лавины стопов на 1,70 (сейчас тестируют этот уровень), вполне вероятна временная передышка у 1,6940/50.