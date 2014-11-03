Чем обернется окончание политики QE для доллара?

Как и ожидалось, Центральный банк США на прошлой неделе подтвердил окончание своей программы количественного смягчения (QE). Подошел к концу шестилетний метод вливания денег в экономику через масштабные покупки активов.

Хотя пока еще трудно определить эффект QE, похоже, она сработала, как предполагалось. "Легкие деньги" породили более упругое восстановление экономики США, а также сильно растет занятость. Низкие процентные ставки в США означают, что большая часть дополнительных денег нашли свой путь в других активах - таких, как жилье и акции.

Но как поведет себя доллар теперь?

В то время, когда доллар резко упал, Федеральная резервная система расширила агрессивную политику QE в 2009 году, пара стерлинг/доллар торговалась на уровне 1,50-1,65. Ослабления доллара (выше $1,65) были в начале 2011 года и в начале этого года, что совпало со временем, когда восстановление экономики теряло обороты, несмотря на огромные суммы вливаний. Другие факторы тоже могли повлиять на поведение валют. Падение доллара в конце 2013 года произошло на фоне частичного отрешений правительства после съезда, где не удалось согласовать сделку для увеличения государственных расходов.

Банк также не проводил программу QE Англии (в 2009 и потом снова с октября 2011 года по июль 2012 года), что совпадает с основным периодом слабости стерлинга. Фунт упал ниже $1,50 после всеобщих выборов в мае 2010, где формировалось правительство. И пара снова упала в начале 2013 года, когда Великобритания потеряла высший кредитный рейтинг ААА. Ничего такого ранее не происходило в Великобритании с 1970 года.

Что мы можем полезного извлечь из этого? Сильная экономика и конец QE - положительная тенденция для доллара, но лакмусовой бумажкой будет информация позже — продержится ли восстановление в долгосрочной перспективе без экстренного вмешательства? Устойчивое восстановление может усилить ожидания, что процентные ставки в США будут расти быстрее и быстрее, чем считалось ранее, что опять же потенциально привлечет все больше долларов обратно.

Восстановление доллара на 6% против стерлинга с июня отражает некоторые надежды, что это произойдет, а также риск ослабления для Великобритании. Тем не менее, как и в Великобритании, никто не уверен, что процентные ставки в США будут расти в ближайшее время - в ​​частности, в связи с глобальными изменениями. Слабый рост в еврозоне и на развивающихся рынках — как встречные ветры, которые мешают американскому экспорту. Смягчение мирового спроса и недавнее резкое снижение цен на нефть может подсказать ФРС, что надо отложить подъем процентных ставок, если они замедляют инфляцию. Между тем, политическая обстановка может еще больше усложнить любой прогноз.



