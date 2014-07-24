Трейдеры — ходячие мертвецы Уолл-Стрит

Колумнист Wall Street Journal, Howard Gold, предрекает серьезные перемены в концепции мировых бирж. Мнение, как всегда, радикальное, но по-своему интересное.

" Профессия трейдера в ее классическом понимании доживает последние дни.

Признаки этого — везде на Уолл-Стрит. Торговые залы на биржах, которые когда-то были наполнены шумом и энергией, теперь такие же тихие, как католические соборы. Крупные корпорации, которые пожинали огромные прибыли от торговли акциями, облигациями, предметами потребления и валютами, переходят к уравновешенному управлению активами — и таким спокойным образом повышают свои доходы.

То, что когда-то было главным событием, теперь может расцениваться разве только как интермедия. Теперь на бирже гораздо меньше трейдеров, и делают они намного меньше денег, чем раньше. И эта тенденция будет продолжаться.

Трейдинг умирает.

Это касается не только торговли акциями, в которой объемы сейчас чуть больше половины того, что было еще пять лет назад. FICC-трейдинг (торговля облигациями, валютами, предметами потребления), существенный фактор прибыли на Уолл-СТрит 2000-х годов, имеет глубокую-глубокую проблему.

Огорченные трейдеры видят, как синекура выпархивает у них прямо из рук и обвиняют во всем регуляторы: монетарная политика ФРС способствует подавлению спредов процентных ставок и волатильности, а ведь именно это обеспечивало торговцам хлеб, масло и иногда икру. Так называемые «дебаты» в финансовых СМИ о том, временное это снижение или постоянное, - целиком и полностью фальшивые. Ничего не вернется назад, ребята, и возможно, вам стоит начать изучать азы профессии водопроводчика или электрика. Я серьезно.

Пейзаж Уолл-Стрит изменился навсегда: на это повлияли нулевые процентные ставки, жесткое регулирование, массовая скупка акций, которой занимается ФРС, и окончание тридцатилетней «бычьей» эры рынка акций.

С 2013 года FICC-трейдинг на Уолл-Стрит снизился на 23% по отношению к 2010 году, сообщает Wall Street Journal. И хотя во втором квартале доходы многих компаний не снизились по отношению к прогнозам, общая тенденция продолжает ухуднаться. Так, MS Morgan Stanley снизило свои доходы от FICC-трейдинга на 60% с 2006 года. «По существу, компании имеют большие проблемы, и их фиксированный доход находится далеко не в лучшей форме», - заявляет Брэд Хитц, старший аналитик Sanford Bernstein & Co, который удаляется от дел, чтобы преподавать в Школе Бизнеса Нью-Йоркского Университета.

«Доход на акционерный капитал в трейдинге сократился вдвое», - говорит Хитц. - «Торговые компании самостоятельно не могут увеличить стоимость своего капитала». Другими словами, торговые отделы Уолл-Стрит не тянут собственного веса, и в конечном счете это приводит к резкому уменьшению численности трейдеров в торговых залах биржи.

Ричард Стайн, партнер в фирме по подбору персонала Caldwell Partners, наблюдает этот процесс оттока физических тел непосредственно на своей практике.

«Уолл-Стрит величественно плыла вперед в течение 16 — 17 лет до 2007 года, пока этот Титаник не поразил айсберг», - сказал он мне. - «Эти торговые операции действительно были основными драйверами прибыли и рыночного успеха».

Некоторые крупные игроки рынка поднимают голову и начинают реструктуризацию и реорганизацию, но это сражение будет проиграно. Нисходящее движение спирали торговли заметно в зарплатах трейдеров — и в извещениях об увольнениях, которые не заставят себя долго ждать.

«Если вы — трейдер на Уолл-Стрит, то над вами висит дамоклов меч», - говорит Стайн.

При этом на спинах самых высокооплачиваемых менеджеров лежит самый большой груз. Исполнительные директора, которые зарабатывают от 3 до 5 миллионов долларов в год, по словам Стайна, - самые уязвимые. Правда, к ним отходит и порядка 40% общего компенсационного фонда.

И знаете что? Мне их не жаль. Некоторые самые успешные трейдеры Уолл-Стрит уже дезертировали с гибнущего корабля в хедж-фонды, которые платят больше и не обренены таким количеством инструкций. И есть у меня подозрение, что многие из этих трейдеров управляли банками достаточно, чтобы пережить скудные годы (а их будет много, очень много). «Эта стадия необратима, мир изменился», - в один голос говорят и Стайн, и Хинтц.

Я далек от того, чтобы расценивать резкий спад торговли на Уолл-Стрит как страшное бедствие. Напротив, я им наслаждаюсь. Я вседа считал, что трейдинг — в лучшем случае бесполезная деятельность, которая просто перекидывает деньги из одного кармана в другой, совершенно не добавляя стоимости активам. Окружающая среда, которая была выгодна трейдерам, была абсолютно недружественной к обычным инвесторам. Так вот, на этот раз беда профессионалов — наша выгода.

Сегодня слово «трейдер» появляется реже даже в брачных объявлениях на страницах «Нью-Йорк Таймс» - на две трети реже! Очевидно, трейдеры больше не считаются хорошими партиями.

В общем, если бы трейдинг был акциями — я бы сейчас «закоротил» их."





Howard Gold, перевод - Odillia





