ЕС хочет запретить покупку акций госбанков России

На заседании Евросоюза, посвященного введению новых санкций против России, рассматривают введение нового запрета для европейцев покупать долговые обязательства и акции крупнейших российских банков с госучастием, пишет Financial Times.

Кроме этого, в документе, приведенном изданием, содержится предложение запретить этим банкам использовать рынки акций европейских стран для привлечения средств инвесторов из других стран.

«Эта мера предполагает запрет для европейских лиц на инвестирование где-либо в мире в выпущенные государственными российскими финансовыми институтами долговые обязательства, акции и подобные финансовые ценные бумаги, имеющие срок обращения свыше 90 дней», - сказано в документе.

Отмечается, что данные предложения не касаются только государственных долговых обязательств из-за страха, что Кремль может дать ответные меры, прекратив закупать госдолг ЕС. Но все равно меры ЕС будут гораздо шире, чем санкции, введенные США в начале этого месяца (там были только два основных российских банка - Газпромбанк и ВЭБ), а вот Евросоюз предлагает ударить уже по всем банкам с более чем 50%-ным государственным участием.

Как пишет издание, контролируемые государством финансовые институты составляют большинство банковских активов в России, и в документе их оценивают в €7,5 млрд.

И хотя встреча ЕС сегодня проходит в первый раз, когда дипломаты официально обсуждают такие широкие санкции против российской экономики, введение запрета на рынке капитала пока остается маловероятным. Эта мера должна быть согласована всеми 28 членами ЕС, а несколько стран неоднократно показывали свое нежелание с этим предложением.