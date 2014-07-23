Гнилье изнутри, часть I: наша Понци-экономика

Предоставлено Чарльзом Хуг-Смиттом, автором блога «OfTwoMind»

Зависимость от надувания очередного пузыря для временной поддержки экономики является результатом высшей степени безрассудной близорукостью

Все стандартные политические установки, предлагаемые демагогами-политиканами, технократами и обширной армией академиков-аппаратчиков из исследовательских центров, можно сравнить с намазыванием слоя краски на ветхий фасад, изрешеченный гнилью. Все их фальшивые методички имеют несколько ключевых особенностей:

1. Они сфокусированы на внешних эффектах и симптомах вместо того, чтобы проникать в суть, т.е. в ту самую гниль внутри наших органов власти, общества и экономики.

2. Они защищают и поддерживают сложившийся статус-кво в иерархии сил и власти страны, помогают сохранять вотчину теряющей силу финансовой элите в результате подобных политических ухищрений.

3. Они удобны политикам, принимая во внимание их служение интересам сильных мира сего, вместо того чтобы бороться с гнилью, разъедающей страну.

4. Они игнорируют развращающие стимулы, встроенные в нынешнюю систему и поощряющие дальнейшее закрашивание гнили вместо того, чтобы оценить возможность проведения реальных реформ.

Финансовые подпорки экономики и общества сгнили изнутри: финансы, образование, вооруженные силы, здравоохранение, законодательные органы, правительство и т.п.

В этот раз я хочу осветить некоторые ключевые причины подобной разъедающей и, в конечном итоге, фатальной системной гнилью.

Давайте начнем с нашей Понци-экономики. Имеются три основные примеры нашей экономики Понци: оплачиваемые вычетами из заработной платы социальные программы (социальное обеспечение, помощь престарелым, медицинская помощь и т.п.); рынок жилья и фондовый рынок. Все они являются образцами финансовой схемы Понци.

Все схемы Понцы основаны на постоянно расширяющемся объеме дураков, встраиваемых в схему и выплачивающих гонорары предыдущим вступившим участникам. Схемы Понци обречены, т.к. ресурсы поступления новых дураков конечны, а схема требует постоянно увеличивающегося объема участников для своего функционирования.

Все схемы Понци в конце концов разрушаются, хотя каждый раз они объявляются абсолютно жизнеспособными, т.к. являются сами по себе исключительными.Количество необходимого притока новых дураков для поддержания схемы в итоге превышает количество работающего населения страны.

Вот почему социальные программы США являются схемами Понци:

1 пенсионер живет на налоги, выплачиваемые 5 работающими.

Эти 5 работающих, когда в свою очередь выходят на пенсию, живут на налоги, выплачиваемые 25 работающими.

Те 25 работающие, выходя на пенсию, живут на налоги, перечисляемые 125 работающими.

Эти 125 работающих после выхода на пенсию финансируются на налоги, выплачиваемые 625 работающими.

Эти 625 работающих с момента выхода на пенсию живут на налоги, выплачиваемые 3125 работающими.

Понятно, к чему это все приводит: очень быстро количество работающих, необходимых для поддержания на плаву схемы Понци превышает имеющуюся рабочую силу в стране.

Единственная возможность продолжения работы схемы Понци – постоянно увеличивать налоги с прибыли имеющейся рабочей силы, что, собственно, и делается в странах, выплачивающих социальные пособия (т.е. в каждой развитой экономике планеты).

Но повышение налогов всего лишь продлевает схемы Понци на величину одного цикла. В итоге, налоги становятся настолько высокими, что оставшаяся рабочая сила беднеет. В данный момент США достигли соотношения работающих с полной занятостью к пенсионерам, как 2 : 1. В то время как количество вышедших на пенсию каждый день растет на тысячи, а количество работающих с полной занятостью стагнирует, соотношение будет снижаться к величине 1 :1.

Проблема социальных программ США: они являются схемами Понци (05 ноября 2013)

В других развитых странах оценки еще хуже. В Европе соотношение пенсионеров (являющихся старше 65 лет) по отношению к тем, кому от 20 – до 64 лет, вскоре достигнет 50%, и это будет включать не только работающих с полной занятостью и выплачивающих налоги для финансирования социальных программ. (источник: Foreign Affairs, июль\август 2014, стр. 130).

Одновременно со снижением количества процентов трудоспособного возраста населения с полной занятостью соотношение работающих и пенсионеров будет делать систему все более неустойчивой. Налогов, выплачиваемых каждым работающим, станет недостаточно для финансирования щедрых пенсионных и медицинских пособий, обещанных каждому пенсионеру.

Количество людей в США трудоспособного возраста и являющихся безработными – 92 миллиона; количество рабочих мест с полной занятостью – 118 миллионов. Данный график доли трудоустроенных включает почти 30 миллионов, работающих с неполным рабочим днем (и которые не зарабатывают достаточно для того, чтобы выплачивать существенные налоги), а также миллионы самозанятых людей, получающих доход на грани бедности.

Благодаря изданию STA Wealth Management мы имеем возможность привести график, демонстрирующий, что работающих с полной занятостью — меньше половины имеющейся в наличии рабочей силы:

Рынок жилья является также классической схемой Понци: цены могут только расти при условии постоянно увеличивающегося потока новых дураков, желающих и имеющих возможность платить больше за жилье, чем предыдущие вступившие участники.

Как я уже много раз объяснял, единственным способом поддержания статус-кво увеличения пула прибывающих новых дураков – уменьшение процентных ставок до близких к нулю, уменьшение первоначальных взносов до 3% и уменьшение когда-то строгих стандартов кредитования.

Подобные трюки продлевают жизнь схемы Понци на очередной цикл с помощью искусственного расширения притока новых дураков, но их количество не бесконечно (иностранные покупатели в настоящий момент пополняют данный пул, но их участие зависит от жизнеспособности схем Понци в экономиках стран их проживания).

Фондовый рынок официально стал показателем экономического здоровья страны; как это ни прискорбно заметить, но он является схемой Понци. Финансовые пузыри есть ни что иное, как называемое экономистом Робертом Шиллером: «явление в натуре схемы Понци», т.к. психология вечно растущих цен и прибылей обеспечивает приток новых дураков, поддерживающих пузырь до тех пор, пока все имеющиеся в наличии дураки не выльют свою наличность и кредитные деньги в пузырь.

Вот как выглядит рынок с постоянно растущими Понци-пузырями: это индекс S&P 500 (SPX)

Зависимость от надувающегося очередного пузыря для временной поддержки экономики является в высшей степени близорукостью. Тем не менее, это наш статус-кво с постоянно увеличивающейся зависимостью от растущих пузырей для доказательства «экономической силы», после чего краска Понци вскоре слезет со сгнившего дерева реальной экономики.

Источник: ЗероХедж.рф