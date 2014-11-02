По версии IEEE 9 место среди языков программирования занимает R

IEEE - самая большая в мире профессиональная ассоциация по языкам технологий - недавно опубликовала свое ранжирование популярности языков программирования. Язык R занимает 9 в списке.

Ранжирование основано на 12 взвешенных факторах, включая ранжирование поиска Google и тренды, социальное общение, агрегатора постов (Reddit и новости Hacker), социальная активность в программировании (GitHub и StackOverflow), вакансии (Career Builder и Dice) и академические цитаты. Другие языки статистики и аналитики - Matlab был поставлен на 10 место, SAS на 32 место. Python, язык общего назначения с некоторыми возможностями аналитики, занял 4-е место.