ОБОБЩЁННЫЙ ФОРЕКС-ПРОГНОЗ НА 03–07 НОЯБРЯ 2014г.

Обобщая собранные в таблице мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а так же прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического анализа, можно сказать следующее:

- с 3 по 7 ноября по паре EUR/USD можно прогнозировать боковое движение с соскальзыванием вниз до уровня 1.2470÷1.2480;

- примерно тоже самое можно сказать и про пару GBP/USD. Уровнями поддержки здесь будут 1.5940 и 1.5880;

- после впечатляющего роста в минувшую пятницу пару USD/JPY скорее всего ждет передышка в боковом тренде;

- USD/CHF так же будет пребывать в боковом тренде, хотя в среднесрочной перспективе пара может подняться до уровня 0.9703.

***

Что касается прогноза, данного на предыдущую неделю, то:

- по паре EUR/USD он показывал боковое движение с падением и ростом 50% на 50%. Так собственно и произошло – первую половину недели пара падала, вторую – росла.

- прогноз по паре GBP/USD подтвердился на все 100% - пара показала черную недельную свечу, упав с уровня 1.6083 до 1.5940.

- доллар показал устойчивый рост по отношению к японской йене, так же полностью оправдав прогноз.

- и наконец по паре USD/CHF предсказывался боковой тренд с небольшим ростом. Что и случилось.

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов








