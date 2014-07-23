Купить золото или копить купюры - куда безопаснее инвестировать?

Традиционно покупка драгметаллов считается одной из самых лучших инвестиций, особенно в нестабильной ситуации с бумажными деньгами. Так стоит ли покупать золото и избавляться от бумажных денег?

Вчера мы говорили о том, что лучшее вложение денег на будущее — это покупка квартиры на первичном рынке — мол, никуда не денется, цены только на недвижимость только растут, а если квартира куплена «под ключ», да еще с минимальной мебелью — вообще красота, можно в аренду сразу сдавать и возвращать потихоньку свои вложения.

Но сейчас мы рассмотрим другой способ инвестирования — покупку драгоценных металлов. Особенно на фоне ослабления российского рубля из-за санкций и прочих неприятных действий со стороны США и ЕС мы в очередной раз вспоминаем об этой, хочется надеяться, «спасательной» мере. К тому же, многие эксперты подтверждают, что покупка драгоценных металлов — полезный и очень неплохой способ сохранения средств. Но спасет ли золото при кризисе?

«События последних лет — финансовые и политические кризисы, военные конфликты — все, что вызывает рост напряженности в мире, поддерживает рынок золота, — рассказывает заместитель предправления МДМ банка Наталья Блатова. — Однако само золото тоже подвержено достаточно сильным рыночным колебаниям».

По мнению Блатовой, золото является неплохим объектом для инвестиций в средне- и долгосрочной перспективе, а также оно является хорошей защитой от инфляции. А вот в краткосрочном периоде клиент может потерять значительные средства, предупреждают специалисты, - рекомендуют держать только 10-20% капитала в золоте.

Чтобы доказать пользу драгоценных металлов в качестве сохранения средств, начальник отдела операций с драгоценными металлами УБРиР Евгений Афанасьев рассмотрел недавнюю ситуацию - самый разгар кризиса на Украине.

После новогодних каникул, как рассказывает банкир, 14 января, на фоне украинских событий рубль резко девальвировал, его стоимость по курсу Центробанка составляла 33,1204 руб. В самый разгар ситуации на Украине, 13 марта, его стоимость составила уже 36,4865 руб. То есть, за это время рубль обесценился на 10,16%.

А если посчитать, что бы произошло, если клиент в этот временной промежуток купил золота по обезличенным счетам в банке. На 14 января цена продажи 1 грамма золота составляла 1.365 руб. 22 коп., 13 марта цена покупки 1 грамма драгметалла была уже 1.567 руб. 41 коп. Получается, что рост составил 14,81%.

«Получается, что если бы рядовые граждане приобретали в тот момент золото, они могли бы не только обезопасить себя от девальвации, но еще и заработать на проведенных операциях (почти 5%)», — подводит итог Афанасьев.

Допустим, нас убедили, что покупать золото и хранить свои сбережения в таком виде — безопаснее и надежнее, а иногда даже выгоднее. Но что покупать — слитки или монеты? Большинство экспертов считают, что лучше купить слитки, потому что это более простая форма приобретения золота по сравнению с монетами, однако предупреждают, что в этом случае придется заплатить налогом НДС размером в 18%. Но есть интересный выход - некоторые банки предлагают услугу по реализации клиентам золота без выдачи на руки конкретного слитка: клиент платит за хранение небольшую сумму, но зато не уплачивает НДС. На монеты НДС, как правило, не налагается, однако в банках инвестиционные монеты можно купить только со значительной наценкой, которая иногда может достигать 12–13% к стоимости металла. Монета — хороший подарок, но для сбережения значительных средств необходимо приобрести большое количество монет.

Хранить золото советуют все-таки в банковской ячейке — домой везти и прятать будет небезопасно, и не забывайте про налог, который будет в случае, если вы захотите вывезти из банка свой слиток. Даже если у банка отберут лицензию, возможность забрать свое имущество из ячейки вам обязаны предоставить по договору ответственного хранения.

Есть и другие варианты хранения средств — инвестиции в биржевые фонды, покупка фьючерсов на драгоценные металлы, но здесь больше минусов для российских, даже продвинутых участников рынка. И хотя инвестиции в фонды - более интересный способ заработать на росте цен, этот способ сопряжен с необходимостью анализа портфеля фонда и потому выбирать фонды лучше в рамках платформ уважаемых финансовых учреждений мира. А с фьючерсами сложнее — во-первых, эти услуги не бесплатны, а, во-вторых, биржевые площадки и фонды находятся заграницей, и в случае банкротства брокера или махинаций самих фондов клиент может остаться без средств. Кроме того, всегда есть риск изменения валютного законодательства, при котором у клиента может возникнуть много проблем с возвратом средств.