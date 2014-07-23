Apple выпустит новый iPhone в сентябре

Корпорация Apple сигнализирует о том, что затянувшееся ожидание новых продуктов скоро подойдет к концу. Уже давно ходят слухи о том, что в корпорации разрабатываются мобильные устройства с большими экранами. (4,7 и 5,5 дюйма) — это ответ на тенденции рынка, которыми уже воспользовался прямой конкурент Apple — Samsung, который уже выпустил смартфоны с большим экраном. «Яблочные» фанаты смогут купить новую игрушку уже в конце сентября. Майкл Бингер, старший инвестиционный менеджер компании Gradient Investments LLC, вчера прокомментировал агентству Bloomberg эту информацию: «Надо жить в пещере, чтобы не знать, что Apple выпускает новую большую партию iPhone.” Напомню, Apple выпускала новые iPhone каждый сентябрь в течение последних двух лет.

Важность разработки именно этого продукта не вызывает никаких сомнений: так, в минувшем квартале продажи iPhone выросли на 13% (до 35,2 млн), продажи Mac – на 18% (до 4,4 млн долларов), в то время как планшетник iPad сдает позиции и снижается на 9%. Более половины дохода Apple — результат раскрутки и продаж iPhone. Основной центр обогащения Apple – Китай. В прошедшем квартале продажи iPad подскочили там на 51%, iPhone — на 48%. Высоки продажи и в Индии, в России, в Бразилии. В общей сложности iPhone продавался там на 55% лучше, чем в предыдущем квартале.

Перспективное направление маркетинга Apple — крупные корпоративные договоры с компаниями на поставку iPhone и iPad для сотрудников.

Анонс нового релиза айфонов и приемлемые финансовые результаты, опубликованные вчера, обрадовали инвесторов. Самая ценная компания в мире объявила о 12%-ном увеличении чистого дохода (до $7,75 млрд). Несмотря на это акции Apple не сказать чтобы заметно выросли — на вчерашних торгах на Уолл-Стрит они прибавили чуть менее 1%. Касаемо политики работы с инвесторами, Apple увеличила дивиденды из расчета 47 центов за одну акцию.



