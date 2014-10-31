Победи свой страх в трейдинге!

Продолжая "хэллоуиновскую" тему, хочу поговорить о страхах трейдеров на рынке. Трейдинг сам по себе может дать вам целую кучу новых эмоций и поводов для переживаний и радостей. Наряду другими эмоциями, страх как раз и двигают рынок. Может быть, это вообще эмоция №1 на форексе, т. к. именно страх оказывает очень сильное влияние на трейдеров, которые боятся потерять деньги.

Сам по себе страх появляется из-за предполагаемой угрозы и является частью естественного защитного механизма у человека и животных. Самосохранение — вот уязвимая, но тренируемая часть нашего сознания.



Итак, есть несколько типов эмоциональных страхов в трейдинге:



Страх неудачи

Страх упустить потенциальную прибыль

Страх потерять все, обреченность

Но если бороться со своими страхами, можно получить большое преимущество перед другими игроками на рынке. Как верно подметил В.Д. Ганн, один из знаменитых трейдеров прошлого, - «Страх спасет тебя, если ты будешь действовать быстро, когда понимаешь, что ошибся».

Как ни странно, но многие трейдеры признаются, что используют страх как шестое чувство, чтобы вовремя выйти из позиции. Это такой момент, когда трейдер чувствует: «что-то не так», когда еще не сработали ни тейк-профит, ни стоп-лосс.

Самый хороший, наверное, совет трейдеру, это помимо хорошей торговой стратегии иметь правильную умственную установку. А достичь этого можно только если научиться контролировать свои эмоциональные реакции во всевозможных торговых ситуациях.

Вам не должно быть страшно за свои мысли



Нужно уметь контролировать себя — бывает, что трейдер из-за страха даже не открывает/закрывает позицию. И даже если он видит, что держит проигрышную позицию, он как будто «парализован» и не может закрыть убыточный ордер, а рынок продолжает двигаться против него.

Другой тип страха — когда в процессе торговли трейдер закрыл проигрышную сделку. И теперь боится открывать новую, не доверяет своей системе, он напуган и боится снова потерять свои деньги.

Самый хороший и простой совет всем трейдерам — следует мысленно заменять страх на надежду, причем не самую позитивную и приятную. Например, вместо того, чтобы думать: «Надеюсь, рынок вернется», вы заменяете эту мысль гораздо более полезной установкой: «Боюсь, я потеряю больше денег». Такая техника замены мысли поможет, если вам морально тяжело принимать (и закрывать) убыточные сделки.

Проще говоря, если вы дисциплинированы и торгуете по хорошей стратегии, следуя своим принципам и системе, страх и другие эмоции можно легко обуздать. До тех пор, пока вы планируете свою торговлю и торгуете по плану, страх вообще может быть сведен к минимуму.