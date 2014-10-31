Credit Suisse снижает прогноз цен на Brent

Вчера аналитический отдел Credit Suisse опубликовал сниженный прогноз средней цены на нефть Brent в четвертом квартале 2014 года до $92 за баррель. Прежний прогноз предполагал стоимость в $98. Вот уже второй раз за последние две недели прогноз снижается, и это не несет за собой ничего хорошего для нефти. Обзор аналитиков говорит о том, что всё еще ожидается восстановление спроса с началом отопительного сезона, но на фоне переизбытка предложения расти цена будет гораздо медленнее, чем обычно, да еще и опустилась она уже до слишком низкого уровня. Возможна повышенная волатильность на рынке нефти.

Прогноз на первый квартал следующего года тоже пересмотрен, причем довольно радикально: с 95 до 87 долларов за баррель нефти Brent. Это объясняется тем, что Саудовская Аравия вообще не демонстрирует особой торопливости по поводу сокращения экспорта нефти, поэтому зимой возможна еще одна коррекция на понижение.