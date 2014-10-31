Медведев запрещает кошмарить

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Малый бизнес: перезагрузка», очень удачно в канун Хэллоуина вспомнил крылатую фразу своего бывшего коллеги по премьерскому креслу. Речь идет, конечно же, о бессмертном «Хватит кошмарить бизнес!» из уст нынешнего президента страны. Медведев, ни капли не опасаясь прослыть вторичным, заявил: «Недопустимы любые попытки кошмарить бизнес. Этот сигнал, к сожалению, остается актуальным до сих пор».

Оказывается, премьер прекрасно знает и о несовершенстве правоохранительной и судебной практики, и о бюрократическом давлении, и с несоблюдением законодательства в сфере предпринимательской деятельности. Медведев признался в этом перед участниками форума, тем самым изрядно их успокоив: работа ведется, все в порядке. Конечно же, главный бич российского бизнеса — коррупцию — премьер тоже отметил, однако с оговоркой, что часто она провоцируется самим бизнесом.

Заключил Дмитрий Анатольевич свою «хэллоуинскую» речь тем, что добросовестные предприниматели не должны жить и работать в атмосфере страха, а должны находиться под защитой закона, их надо поддерживать и поощрять. «Это абсолютно точно», - подчеркнул премьер.