Цена на биткоин лишь немного выше $500

В понедельник Bitcoin удерживается выше ключевой отметки $500, так как цены на виртуальную валюту стабилизировались после резкого снижения, случившегося ранее в этом месяце.

На словенской BitStamp в ходе утренней американской торговой сессии пара (BTC-еUSD) подешевела на 0,69%, или $3,51, до $504,91. Цены торгуются в узком диапазоне между $496,00 и $515,95.

Стоимость биткоина на болгарской BTC-е опустилась на 0,67%, или $3,36, до $501,29.

Согласно ценовому индексу CoinDesk Bitcoin, цена на криптовалюту снизилась на 0,91% - до $503,94.

Между тем, на американской бирже Kraken пара (BTC-eEUR) упала на 0,41%, или €1,58, до цены €388,15.

Ранее в этом месяце цены на Bitcoin показали резкий спад. Аналитики обвиняют различные события в данной тенденции, в том числе недавний правительственный отчет США, который подчеркнул риски, связанные с виртуальными валютами, нью-йоркское предложений BitLicense и внедрение новых усложненных методов торговли.