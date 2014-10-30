«Башнефть» вернется государству

Сегодня арбитражный суд Москвы вынес постановление о том, что акции «Башнефти» должны вернуться в заботливые руки государства. Судья Ольга Александровна огласила, что иск Генпрокуратуры к АФК «Система» и «Система-инвест» удовлетворен в полном объеме. Решение суда будет размещено на сайте в течение ближайших пяти рабочих дней.

Адвокат АФК от комментариев воздержался. Нет пока информации и о том, последует ли за этим опротестование решения. Владимира Евтушенкова, главу совета директоров АФК «Система», уже известили о решении суда.



Напомню: приватизация компаний, входивших в состав «Башнефти», сегодня оспаривается в нескольких судебных процессах и расследуется в рамках нескольких уголовных дел. Преследованию подвергаются Урал Рахимов (объявлен в розыск), Левон Айрапетян (арестован) и Владимир Евтушенков (под домашним арестом).

АФК «Система» приобрела акции БашТЭКа у фондов, и на базе «Башнефти» из этих активов была построена нефтедобывающая компания, которая на протяжении нескольких лет наращивала добычу, улучшала финансовые показатели, повышала капитализацию и делала дивидендные выплаты акционерам. Правомерность этих действий на протяжении вот уже нескольких месяцев оспаривается государственными органами, и сегодня в этой истории, скорее всего, поставлена точка.



