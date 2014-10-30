60 стран согласились отменить банковскую тайну. России в списке нет.

Сложные схемы ухода от налогов были, есть и будут всегда. Но теперь они лишаются одного из крупнейших механизмов: мир отказывается от тайны банковских вкладов. 28 — 29 октября на форуме в Берлине представители 51 страны подписали между собой соглашение, по которому каждый год будет производиться автоматический обмен данными о банковских счетах нерезидентов. Первый обмен состоится в сентябре 2017 года по итогам 2016 финансового года.

Соглашение было принято, чтобы сильнее усложнить жизнь господам, выводящим деньги из-под налогового бремени в другие страны. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле говорил на форуме о том, что банковская тайна в ее классическом понимании изжила себя. В эпоху, когда нажатие одной кнопки на клавиатуре уводит миллионы долларов в противоположный конец мира, этичность сохранения банковской тайны встает под большой вопрос. Участники форума надеются, что новый механизм обмена данными сделает уклонение от налогов гораздо более сложной задачей.



Деофшоризация происходит сейчас по всему миру, это процесс глобальный, и его контролируют лидеры G20. Налоговые оазисы скорее вредят мировой экономике, нежели подстегивают ее. Начиная с вступления соглашения в силу государства обязаны будут запрашивать у местных банков полную информацию о счетах нерезидентов страны и переправлять ее в налоговые органы соответствующих государств. В пакет информации для передачи будет входить имя, налоговый номер, информация о процентном доходе, дивидендах, доходах от продажи активов. Кстати, предоставлять такую информацию о своих клиентах должны будут не только банковские учреждения, но и фирмы по управлению капиталом.

Берлинское соглашение подписали все страны ЕС, включая Люксембург и Лихтенштейн (признанные европейские налоговые оазисы». Некоторые страны формально к соглашению не стали присоединяться, но фактически готовы на выполнение его сценария. Это США, Китай и Швейцария.

России в этом списке нет. Деофшоризация нашей стране не будет полезна, а некоторым ее гражданам определенно будет даже вредна. Да и не до налогов нам сейчас — других забот хватает.