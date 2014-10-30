USD/RUB: рубль резко поднялся против доллара - 41,68

В обед 30 октября российский рубль резко вырос в цене. Во время утренних торгов курсы доллара и евро достигли исторических максимумов, но к часу дня рубль не просто отыграл понесенные потери, но и заметно укрепился.

Так, пара USD/RUB торгуется сейчас на отметке 41,798. Трейдеры связывают резкий рост рубля с заявлением украинского дипломата о том, что Украина официально нигде не зафиксировала претензии по Крыму к России. "Такое впечатление, что Порошенко уже о чем-то договорился с Путиным", - заявил в эфире Еспресо.tv Богдан Яременко.

Утром официальный курс доллара к рублю достиг отметки выше 43 руб. Уже на завтра курс доллара установлен центробанком на уровне 43,3943 руб./долл.