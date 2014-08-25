Фунт против доллара — пока ничего интересного

В понедельник фунт почти не изменился по отношению к доллару США, торгуясь рядом с пятимесячным минимумом, так как комментарии главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, данные в пятницу, продолжают поддерживать спрос на американскую валюту.

Во время утренних европейских торгов GBP/USD торгуется на 1,6578, недалеко от пятимесячного сессионного минимума 1,6538. Пара, скорее всего, найдет поддержку на 1,6466 и сопротивление на 1,6597, максимуме пятницы.

Доллар заметно окреп после того, как глава ФРС Джанет Йеллен в пятницу заявила, что экономика США восстанавливается, и добавила, что ситуация на рынке труда также улучшается.

Стерлинг вырос по отношению к евро, пара EUR/GBP отступила на 0,41% до 0,7959.

Сегодня немецкий исследовательский институт IFO сообщил, что его индикатор условий деловой среды упал в этом месяце до более чем однолетнего минимума 106,3, ниже прогнозов 107,0, после 108,0 в июле.

Слабые данные понизили оптимизм в отношении состояния здоровья крупнейшей экономики еврозоны.