Министерство финансов купит акции ВТБ и Россельхозбанка за 239 млрд

Министерство финансов РФ планирует потратить на акции ВТБ и Россельхозбанка 239 миллиардов рублей. Средства будут направлены на увеличение капитала этих кредитных учреждений первого уровня.

Минфин приобретет акции ВТБ и Россельхозбанка на 239,04 миллиарда рублей. На покупку акций направлены средства ФНБ, возвращенные после исполнения этими кредитными учреждениями, а также ОАО "Банк Москвы" и ВТБ 24 обязательств по возврату субординированных кредитов (займов) перед Внешэкономбанком, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет ведомства.

Ранее займы были предоставлены в соответствии с законом "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации".

Акции не задействованы на открытом рынке и не являются частью каких-либо фондовых индексов, потому что эмиссия акций будет проходить впервые. Из-за этого на документы не распространяются требования о включении акций юридических лиц в котировальный список как минимум одной фондовой биржи и в перечни ценных бумаг, используемые для расчета фондовых индексов – РТС или ММВБ.

Напомним, оба банка – ВТБ и Россельхозбанк – попали в июле под санкции ЕС и США, запрещающие организациям средне– и долгосрочное финансирование в этих странах.