Европейские индексы резко пошли в рост на открытии сессии

В понедельник европейские фондовые индексы открылись резким ростом после комментариев главы Европейского центрального банка Марио Драги и Джанет Йеллен в Джексон-Хоуле. Инвесторы в то же время заняли выжидательную позицию перед выпуском германских данных по деловому климату.

Во время утренних европейских торгов DJ Euro Stoxx 50 поднялся на 1,14%, французский CAC 40 повысился на 1,17%, а германский DAX окреп на 1,18%.

Европейские акции укрепились после того, как президент ЕЦБ Марио Драги сообщил, что центральный банк готов прибегнуть к более нетрадиционным мерам в случае необходимости, чтобы простимулировать слабую экономику еврозоны. В то же время глава ФРС Джанет Йеллен в пятницу заявила, что экономика США восстанавливается, и добавила, что ситуация на рынке труда также улучшается.

Финансовый сектор показывает рост. Так, акции французских кредиторов BNP Paribas и Societe Generale выросли на 1,63% и 1,74%, в то время как акции германского Deutsche Bank повысились на 1,07%.

Среди периферийных кредиторов, акции итальянских Unicredit и Intesa Sanpaolo подскочили на 1,52% и 1,53% соответственно, в то время как испанские банки Banco Santander и BBVA окрепли на 1,02% и 1,17%.

Акции Vivendi подорожали на 1,26% на фоне сообщений, что Telefonica, акции которой выросли на 0,62%, рассматривает вариант повышение своего предложения за бразильского интернет-провайдера GVT французской медиа-компании.

Акции Roche отмечают рост на 0,42% после того, как компания согласилась приобрести InterMune за $8,3 млрд наличными.

Лондонский индекс FTSE 100 ослаб на 0,04% из-за резких потерь в горнодобывающем секторе.

Акции Glencore Xstrata опустились на 0,53%, акции Rio Tinto потеряли 1,18%, в то время как акции конкурентов Bhp Billiton и Fresnillo упали на 1,37% и 1,76% соответственно.

Между тем, кредиторы Великобритании повторяют динамику роста европейских коллег. Акции HSBC Holdings поднялись на 0,52%, акции Barclays повысились на 0,91%, в то время как акции Lloyds Banking подорожали на 1,34%. Акции Royal Bank of Scotland, напротив, опустились на 0,24%.

Royal Mail показывает максимальный рост по индексу, ее акции подскочили на 2,16%.

В США фондовые рынки указывают на рост в преддверии открытия. Фьючерс на Dow 30 указывает на 0,36%-ное увеличение, фьючерс на S&P 500 сигнализирует о росте на 0,39%, в ​​то время как фьючерс на Nasdaq 100 сообщает о 0,46% подъеме.

Сегодня Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, в то время как в США выйдут данные по продажам жилья на первичном рынке недвижимости.