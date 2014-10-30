VISA теряет прибыль в России из-за санкций и НСПК

По итогам IV финансового квартала оператор платежной системы Visa Inc. потеряла 10% чистой прибыли, сообщается в пресс-релизе компании. Чистая прибыль в июле-сентябре 2014 года была на уровне $1,073 млрд, в прошлом году за этот же период компания заработала $1,192 млрд.

Кроме того, Visa может потерять до $70 млн из-за перевода процессинга на территорию России в 2015 году. Об этом заявил гендиректор компании Чарльз Шарф на конференции с аналитиками.

«Мы ожидаем, что потеряем часть доходов от обработки внутренних платежей в финансовом 2015 году (в США заканчивается 30 сентября) на уровне $50 млн. Эта цифра, вероятно, вырастет до $70 млн за полный год, когда все будет в полном объеме реализовано», — заявил Чарльз Шарф.



Другая сложность у Visa может возникнуть в следующем году, если к марту 2015 года оператор не успеет перевести все внутрироссийские платежи внутрь страны, а значит не сможет получить статус национально значимой платежной системы. Так, если процессинг не будет переведен на территорию России, МПС должна будет внести обеспечительный взнос - эксперты компании Morgan Stanley оценили размер взноса для Visa в $1,9 млрд (для сравнения - MasterCard должна будет заплатить только $1 млрд).

По итогам всего 2014 финансового года Visa увеличила чистую прибыль на 9% - до $5,438 млрд, выручку - на 8% - до $12,702 млрд.