Правительство Франции уходит в отставку. Что ждет евро?

Премьер-министр Франции представил президенту страны прошение об отставке правительства. Завтра будет оглашен новый его состав.



К чему это может привести с точки зрения фондовых и финансовых рынков? Обвалится САС (который и без того не особо хорошо себя чувствует), может замедлиться экономический рост (который и так демонстрирует не самые спринтерские результаты). Как и на всех крупных политических новостях о дестабилизации чего бы то ни было где бы то ни было, наверняка упадет евро, особенно в отношении к доллару, который сейчас очень силен. Британия сидит на своем острове и в очередной раз возносит хвалу Богу за то, что в свое время наотрез отказалась вступить в зону евро: скорее всего, и фунт вырастет относительно единой валюты.



Нас ждет интересная неделя, а евро ждет неделя не очень приятная. Впрочем, единая валюта, наверное, уже привыкла.

