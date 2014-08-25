Чем нам запомнилась прошедшая неделя

Флагманский курс прошлой недели определялся двумя важными тенденциями. Во-первых, монетарные политики ЕЦБ и ФРС расходятся всё дальше друг от друга по направлению. ЕЦБ все больше уходит в «мягкую» сторону, а ФРС, судя по всему, готовится к ужесточению и к повышению процентной ставки. Во-вторых, основные драйверы рынка — информационные вбросы. Так, уже вторую пятницу подряд курсами валют ловко манипулируют за счет появления недоказанной информации о том, что российские войска в который раз уже якобы пересекли украинскую границу. Всё быстро откатывается на круги своя, но многие успевают изрядно выиграть/потерять на единовременных скачках курса.

В Америке продолжался рост рынков: индекс S&P 500 вновь обновил исторический максимум и чуть было не допрыгнул до психологически важной отметки в 2000 пунктов. Этому немало поспособствовало улучшение ситуации на рынке жилья в стране.







Всю неделю инвесторы с напряжением ждали выступления Джанет Йеллен в Джексон-Хоул. В нем надеялись найти четкие намеки на раннее повышение ставок. Старушка Джанет об этом прекрасно знала, поэтому ее речь отличалась четкой выверенностью, которая не давала никаких поводов для двойных трактовок: если ситуация на рынке труда будет продолжать быстро улучшаться — раннее повышение ставок возможно. Если нет — Америка подождет. Йеллен подчеркнула, что главная цель монетарной политики американского регулятора — обеспечить максимум рабочих мест, и при этом сохранить ценовую стабильность. Всё остальное — второстепенно.







Там же, в Джексон-Хоул, выступил и человек, которому в последнее время приходится ой как непросто. Бедолага Марио Драги заявил, что ЕЦБ будет продолжать поддерживать экономику всех 18 стран еврозоны, максимально смягчит монетарную политику (хотя, казалось бы, дальше уже некуда), но подчеркнул, что вышеупомянутые 18 стран должны и сами что-то делать, чтобы решить свои проблемы. Иными словами, странам Евросоюза намекнули на то, что хватит свешивать лапки и ждать, что кто-то их вытащит из трясины рецессии. В ответ на это вся Европа дружно обвалила национальные фондовые индексы.