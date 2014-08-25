Конкурс для трейдеров

Конкурс проходит в течении всего 2014 года

В конкурсе может участвовать любой клиент компании FIBO Group, открывший демо-счет. Клиент имеет право открывать не более одного конкурсного счета.

Регистрация для участия в конкурсе производится в Личном кабинете Клиента по ссылке.

Очередной раунд конкурса стартует каждый понедельник в 00-00 FT.

Первый этап конкурса проходит на демо-счете «MT4 NDD». Победителями этого этапа конкурса становятся 10 участников, имеющие счета с наивысшей доходностью и максимальной просадкой, не превышающей -30% по завершении торговой недели (суббота 00-00 FT).

Участниками второго этапа конкурса становятся 10 участников, которые были объявлены победителями по итогам первого этапа. Для них открываются реальные счета NDD со следующими условиями:

Тип счета: МТ4 NDD

Валюта счета: USD

Плечо: 1:100

Депозит: 100

Участники второго этапа конкурса должны совершить за неделю сделок совокупным объемом не менее чем на 0,5 лота.

Все конкурсные счета NDD переводятся в обычную группу NDD с дальнейшей возможностью его пополнения или снятия всех либо части средств. В случае неисполнения условия по объему сделок в 0,5 лота в течение конкурсной недели, счет закрывается без возможности снятия начисленных средств.

Победителем второго этапа становится участник, добившийся лучших результатов за неделю.

Победитель второго этапа получает призовую сумму 1000$ и ему будет открыт Управляемый счет (ПАММ), на который будут переведены призовые средства. Показатели оферты ПАММа:

Минимальная сумма инвестиций: 50 USD

Вознаграждение Управляющего: 30%

Штраф за досрочный вывод: 0%

Инвестиционный период: 1 неделя

Третий этап проводится между Управляющими ПАММ, которые были открыты победителям второго этапа.Победителями третьего этапа становятся три Управляющих, чьи ПАММы в одну из конкурсных недель продемонстрировали наивысшую доходность. Для них, после окончания торгов последней конкурсной недели и подведения итога, открываются Управляемые счета (ПАММ) на общую сумму $50 000, где за третье, второе и первое места в рейтинге Управляющих конкурсными ПАММ начисляются бонусные средства в размере $10 000, $15 000 и $25 000 соответственно.

* Обращаем Ваше внимание, что для начала работы со счетом типа MT4 NDD Вам необходимо: в окне “Обзор рынка” кликнуть правой кнопкой мыши на любой из валютных инструментов и выбрать опцию “Показать все символы”; в окне “Обзор рынка” найти валютные инструменты с постфиксом “_I”; выбрать валютные инструменты, по которым Вы будете совершать торговые операции, и открыть по ним нужные графики.