EUR/USD: конец эпохи количественного смягчения

Здравствуйте! Вот и настал день, когда программа QE3 официально завершена, хотя фактическое сворачивание количественного смягчения будет 31 октября. И теперь стоит ожидать, что инвесторы переключатся на европейское количественное смягчение и размышления на тему скорого или не скорого повышения процентной ставки Федрезервом. В целом, мы продолжаем придерживаться сугубо медвежьего взгляда на евро, но текущее движение рассматриваем, как коррекцию, и возможность для открытия коротких позиций по единой валюте.

EUR/USD

Продажу от пробитого канала – оставляем, хоть и шансов дойти до него у цены все меньше и меньше:

Sell Limit 1.2800, Stop Loss 1.2850, Take Profit 1.2600.

Вторую продажу будем рассматривать завтра – от пробитого флага:

GBP/USD

По стерлингу к продажам тоже будем присматриваться возле пробитого аптренда, но уже завтра:

AUD/USD

По австралийской валюте на дневном графике у нас формируется поглощение, которое уперлось в 23.6% уровень Фибо плюс "видимый" рынком уровень 0.8890:

Поэтому от серединки поглощения есть смысл продавать:

Sell Limit (0.7 lots) 0.8845, Stop Loss 0.8920, Take Profit 0.8710.

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets