200 лет тишины закончились. Швейцарские банки больше не будут хранить тайну.

Два крупнейших банка Швейцарии после двухвекового молчания готовы отчитаться о своем доходе.

Lombard Odier SC, женевский банк, открытый в 1796 году, должен выпустить свой финансовый отчет 28 августа, согласно данным от сотрудника банка, который предпочел оставаться неназванным. Pictet & Cie. Group SCA, третья по величине швейцарская компания, управляющая средствами и активами, тоже до конца месяца представит свой отчет.

Под давлением регуляторов за границей, эти две компании вынуждены отступиться от своих вековых традиций и публично сообщить о своих доходах. Частное банковское дело в Швейцарии славится благодаря своей традиционной нерушимой тайной вкладов, но сейчас оно пребывает под неусыпным наблюдением и беспрецедентным вниманием налоговых органов США и Европы.



Тим Доусон, аналитик женевской консалтинговой компании Helvea SA, прокомментировал эту информацию: «Это будет нечто — мы увидим финансовую отчетность Pictet и Lombard Odier, после того, как несколько веков они сохраняли эти данные в секрете! Эти парни попали в авангард адаптации швейцарской банковской индустрии к изменяющимся условиям действительности».

Традиционно эти два банка используются самыми богатыми семьями в мире: здесь хранится и преумножается их состояние. По предварительным оценкам, эти два финансовых гиганта управляют примерно 630 миллиардами долларов, принадлежащими частным и институциональным клиентам.

Теперь им придется приспособить свои бизнес-модели к новой эре, соблюдать финансовые нормы и подлежать постоянной регуляции: налоговые органы правительств разных стран могут потребовать детальной информации о частных клиентах. Так, Pictet заинтересовал американские фискальные службы: в Штатах подозревают, что банк помогает своим клиентам уклоняться от налогообложения.

Теперь перед обоими банками стоит сложная задача: придумать, что позиционировать как свое преимущество перед многими другими банками мира, чтобы привлекать клиентов. Тайна и приватность долгие десятилетия были уникальным предложением швейцарских финансово-кредитных учреждений. Теперь нужно найти другие ключевые точки работы с вкладчиками.