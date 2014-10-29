USD/JPY и EUR/USD стабильны: все притаились и ждут новостей ФРС
Валюты

USD/JPY и EUR/USD стабильны: все притаились и ждут новостей ФРС

29 октября 2014, 11:54
Aleksandr Sorokin
Aleksandr Sorokin
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Доллар очень незначительно изменяется сегодня против евро и иены: сегодня инвесторы ждут итогов заседания ФРС по определению дальнейшей монетарной политики. К 13.48 мск пара EUR/USD выросла на 0,02% и торгуется на уровне 1,2737; USD/JPY потеряла 0,03% до отметки в 108,12.

Сегодня, скорее всего, американский регулятор объявит о своем решении окончательно свернуть стимулирующую программу покупки активов (QE), после чего экономика США вступит в новый непростой период. Впрочем, шоковая терапия будет изрядно смягчена тем, что процентную ставку ФРС менять не собирается в течение определенного времени.

#EUR/USD, USD/JPY