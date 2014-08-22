В Манхеттене и Далласе появились первые биткоин-банкоматы

Первые банкоматы для покупки биткоинов открылись для бизнесменов в Манхэттене и Далласе.

В четверг был запущен первый в Манхэттене биткоин-банкомат в историческом месте — Вест-Виллидж. Торжественный запуск автомата побудил нескольких любопытных открыть свои цифровые кошельки прямо на месте.

Новый банкомат позволяет людям обменять наличные купюры на виртуальные монеты для своих биткоин-кошельков.

Один большой минус — операции в банкомате можно производить пока только в одностороннем порядке — то есть обналичить биткоин в какой-либо валюте пока нельзя. Эта возможность может появиться в ближайшие месяцы, пока нет такого программного обеспечения, которое позволило бы обменять кибервалюту на наличные, говорит основатель Зак Харви.

Уже в первый день работы банкомата 26-летний соучредитель Ваан Груп, маркетинговой компании в Бруклине, купил на $20 цифровой валюты с помощью операции, отправленной с помощью оператора банкомата. "Это было очень удобно", - сказал Нгуен Тхань.

"Я хотел посмотреть, как он работал, и у меня с собой было немного денег. Это была относительно простая сделка", - признался он журналистам.

Конечно, на 20 долларов не купишь много биткоинов, когда одна такая цифровая монета стоит около $522, согласно CoinDesk, который отслеживает цены на цифровые валюты.

Мэтт Рассел, оператор нового банкомата, сказал, что пока непонятно, каков будет операционный сбор за пользование автоматом — скорее всего, он будет колебаться, но составит не менее, чем 10 процентов от суммы сделки.

Банкомат, который открыли в начале этого месяца в Бруклине, обещает твердую комиссию в 2,95% - он установлен называется CoinCafe и установлен в старой телефонной будке в офисах Williamsburg на Nassay-авеню.

Людям, которые меняют наличные деньги на биткоины через банк, возможно, придется ждать несколько дней, чтобы сделка совершилась, а вот с банкоматом это происходит почти мгновенно.

К слову, в Далласе тоже присоединились к стартапу BTCity, и установили биткоин-банкомат. Популярный способ купить биткоины - денежный вклад. Но чтобы избежать мошенничества и найти самый безопасный способ, чтобы покупать и продавать биткоины, надо использовать банкомат.

Как объясняют основатели идеи запуска биткоин-банкоматов, первоначальный вариант работы автомата (когда можно только внести наличные) является хорошим гарантом безопасности — так как «двусторонний» банкомат может содержать сотни тысяч долларов и будет являться потенциальным объектом охоты мошенников и воров.