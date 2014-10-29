Радости и печали Уолл-стрит: индексы выросли, Twitter рухнул

Вчера
американские индексы выросли на активных
торгах: причиной тому стала позитивная
корпоративная отчетность «голубых
фишек», добавила радостей и хорошая
макростатистика: вырос индекс
потребительского доверия до максимума
за последние 7 лет. Правда, объем заказов
на товары длительного пользования в
октябре потерял 1,3% (в то время как
эксперты предполагали полупроцентный
рост).
Отличное самочувствие корпоративного сектора показывает общая статистика по индексу S&P 500: 80% уже отчитавшихся компаний из списка S&P закончили квартал лучше прогнозных значений по прибыли.
В итоге DJIA прибавил 1,12%; S&P 500 подрос на 1,19%; Nasdaq Composite — на 1,75%.
Вторник ознаменовался ростом, например, для биотехнологической корпорации Amgen Inc, которая прибавила 6,1% после повышения прогноза прибыли на ближайшие два года. T-Mobile US увеличила капитализацию на 3,1%, и тоже на хороших прогнозах роста абонентской базы. Pfizer Inc прибавила 0,2% на отчете о более существенной прибыли, чем ожидалось рынком.
Крупнейшая в Америке сеть кинотеатров Regal Entertaiment прибавила 3,8% на новости о найме в качестве консультанта банка Morgan Stanley.
А вот Twitter умудрился рухнуть на 9,8%, потому что замедлились темпы роста пользователей микроблогов и в 2,7 раза подскочил убыток компании.