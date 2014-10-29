Радости и печали Уолл-стрит: индексы выросли, Twitter рухнул

Вчера американские индексы выросли на активных торгах: причиной тому стала позитивная корпоративная отчетность «голубых фишек», добавила радостей и хорошая макростатистика: вырос индекс потребительского доверия до максимума за последние 7 лет. Правда, объем заказов на товары длительного пользования в октябре потерял 1,3% (в то время как эксперты предполагали полупроцентный рост).



Отличное самочувствие корпоративного сектора показывает общая статистика по индексу S&P 500: 80% уже отчитавшихся компаний из списка S&P закончили квартал лучше прогнозных значений по прибыли.

В итоге DJIA прибавил 1,12%; S&P 500 подрос на 1,19%; Nasdaq Composite — на 1,75%.

Вторник ознаменовался ростом, например, для биотехнологической корпорации Amgen Inc, которая прибавила 6,1% после повышения прогноза прибыли на ближайшие два года. T-Mobile US увеличила капитализацию на 3,1%, и тоже на хороших прогнозах роста абонентской базы. Pfizer Inc прибавила 0,2% на отчете о более существенной прибыли, чем ожидалось рынком.

Крупнейшая в Америке сеть кинотеатров Regal Entertaiment прибавила 3,8% на новости о найме в качестве консультанта банка Morgan Stanley.

А вот Twitter умудрился рухнуть на 9,8%, потому что замедлились темпы роста пользователей микроблогов и в 2,7 раза подскочил убыток компании.