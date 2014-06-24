Фондовые рынки в Азии выросли благодаря хорошей статистике

В Азии во вторник наблюдается рост фондовых рынков на фоне благоприятных данных в макроэкономике в отдельных отраслях. Так, японский индекс Nikkei вырос на 0,1% (максимум последних пяти месяцев), это связывают с введением новых мер для стимулирования роста экономики, которые предложил премьер-министр Синдзо Абэ.

В Южной Корее индекс Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) увеличился на 1%, тем самым зарегистрировав лучший результат двухнедельной сессии. Рост вызван неожиданно высокими производственными показателями в США, Китае и Японии.

Тем временем акции южнокорейских компаний-гигантов Samsung Electronics Co Ltd и Hyundai Motor Co выросли в цене на 1,7% и 2,3% соответственно, а котировки SK Hynix Inc увеличились на 2,9%.

Индекс фондовой биржи Hang Seng в Гонконге повысился на 0,3%, а индекс торгуемых там же китайских компаний - на 0,5%. Цены на нефть у нефтяных компаний Китая понизились из-за движения против коррупции: CNOOC на 1,5% (двухнедельный минимум), China Petroleum & Chemical Corp -0,8% и PetroChina -0,4%.

Из-за того, что правительство планирует ввести налоговые льготы для производителей экологически чистых автомобилей, акции BYD (Build Your Dreams) подорожали на 4,3%, сообщает Shanghai Securities News. Новые льготы обещают уже к июлю.



Индекс биржи Shanghai Composite в Шанхае увеличился на 0,5% благодаря производителям алкогольных напитков — им власти обещают оказать поддержку. Акции Kweichow Moutai выросли на 4,6%, а Sichuan Swellfun - на максимально разрешенные 10%.