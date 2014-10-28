Согреет ли леденеющую Европу российский газ?

Японские ученые опубликовали результаты исследований, согласно которым зимы в Европе в ближайшие несколько десятков лет станут суровее, чем сейчас. Это связано с таянием арктических льдов: они вызывают изменение циркуляции морских течений (главным образом, теплого Гольфстрима) и воздушных масс, а те, в свою очередь, изменяют климат на долгосрочной основе. Ученые разработали модель для прогнозирования погоды в ближайшие несколько десятков лет. В результате оказалось, что суровые зимы в Европе будут не таким уж и редким явлением. В результате Германия, отчасти Франция, Польша, Австрия, Швейцария, большая часть центральной и восточной Европы будут вынуждены изрядно утеплиться.

При этом, разумеется на первый план выходит экономический вопрос. Именно на предмет «холодной зимы» проверялась готовность европейских стран к проблемам во время стресс-тестов Еврокомиссией: не секрет, что еврозона всерьез рассматривает угрозу отключения российского газа зимой 2014 — 15 гг.



К примеру, если заморозки будут длиться две недели подряд на западе Европы (это Австрия, Чехия, Словакия, Германия, Италия) — то образуется дефицит газа в пределах 10%. Причем, это только если бремя недопоставок будет разделено поровну между государствами. В отсутствие такого сотрудничества у запада и центра проблем не возникнет. А вот Польша и Балканы, подключенные к старой системе трубопроводов проходящей через Молдову и Украину, испытают все прелести дефицита топлива. Объемы подземных хранилищ этих стран недостаточны, чтобы сделать запасы на зиму.

«Южный поток», который должен был соединить Россию и Болгарию по дну Черного моря, встретил неудовольствие со стороны Запада, поэтому проект приостановлен.

Проблемы Польши, Словакии и Венгрии — в том, что они «проштрафились» перед Россией, организовав реверсные поставки газа в Украину. Итог — жесткие меры со стороны Газпрома: он сократил поставки газа в эти страны (в Словакию, например — наполовину).

Центральная Европа «питается» газом через Северный поток, который вообще никак не касается украинской территории.