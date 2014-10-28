Apple и Alibaba хотят объединить платежные системы?

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Китайский интернет-гигант Alibaba Group и американская корпорация Apple собираются начать сотрудничество в сфере мобильных платежей. Об этом сегодня заявил глава Alibaba Джек Ма, сообщает Reuters.
Система Alipay, входящая
в Alibaba Group, является крупнейшей платежной
системой в Китае. Alipay только
в октябре запустила версию мобильного
кошелька, который позволяет пользователям
iPhone 6 оплачивать покупки в розничных
торговых точках.
"Я надеюсь, мы сможем что-то сделать вместе ", – сказал Джек Ма, когда рассказывал о возможности совместить платежные системы Alipay и Apple Pay.
Акции Apple торгуются на отметке $105.11, Alibaba - $97.79, снова показывая хороший прирост в цене за последнюю неделю.