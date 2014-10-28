Apple и Alibaba хотят объединить платежные системы?

Китайский интернет-гигант Alibaba Group и американская корпорация Apple собираются начать сотрудничество в сфере мобильных платежей. Об этом сегодня заявил глава Alibaba Джек Ма, сообщает Reuters.

Система Alipay, входящая в Alibaba Group, является крупнейшей платежной системой в Китае. Alipay только в октябре запустила версию мобильного кошелька, который позволяет пользователям iPhone 6 оплачивать покупки в розничных торговых точках.



"Я надеюсь, мы сможем что-то сделать вместе ", – сказал Джек Ма, когда рассказывал о возможности совместить платежные системы Alipay и Apple Pay.

Акции Apple торгуются на отметке $105.11, Alibaba - $97.79, снова показывая хороший прирост в цене за последнюю неделю.

