Рубль продолжает обновлять абсолютные минимумы

Сегодня на Московской бирже рубль в очередной раз упал до исторических минимумов к евро, доллару и бивалютной корзине. На 11.46 мск евро стоит 54,034 рубля, доллар — 42,50.

Сохраняется тенденция падения рубля: в последние дни он только и делал, что обновлял всё новые и новые исторические минимумы. ЦБ РФ продолжает интервенции: в первые минуты сегодняшней сессии они составили примерно полтора миллиарда долларов, но удержать рубль не помогает ничего.

Причины падения рубля не изменяются: это слабая нефть, угроза дефицита валютной ликвидности, а еще не за горами 2015 год, с начала которого ЦБ РФ перейдет на плавающий курс рубля.