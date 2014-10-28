"Я не буду ждать завершения первого срока". Русеф объявит новые меры по улучшению экономики Бразилии до конца 2014

Вновь избранный президент Бразилии Дилма Русеф объявит первые экономические меры нового состава правительства до конца этого года. Также глава государства выражает уверенность, что вскоре рынки успокоятся после резкого падения в понедельник.

"Я не буду ждать завершения первого срока, чтобы начать принимать меры для улучшения нашей экономики. Я собираюсь взаимодействовать со всеми сегментами, начать диалог с бизнес- и финансовым секторами", президент пояснила в интервью TV Globo, в котором также подчеркнула, что новые меры будут объявлены "до конца года" , сообщает издание Economía Hoy.



После победы Русеф в воскресенье, которая набрала 51,64% голосов против главного соперника, представителя социал-демократической оппозиции ПБСД Аэсиу Нэвиса (набравшего 48,3%), курс бразильского реала к доллару США снизился на 2,5%. Индекс биржи Сан-Паулу Bovespa (основной фондовый индекс Бразилии) на открытии упал на 6,1%. К закрытию сессии он частично восстановил позиции: снижение составило 2,8%.



Новое правительство Русеф (Партия Трудящихся, левые) должно уделить особое внимание восстановлению доверия инвесторов, чтобы возобновить рост экономики, а также борьбе с инфляцией и финансовой дисциплине.



Президент также отметила, что пока не станет объявлять о возможных изменениях в работе министерства финансов, равно как и называть имя нового главы финансового ведомства страны, который займет место Гуидо Мантеги.

, президент пояснила в своем интервью.

По словам Русеф, она намерена продолжить борьбу с коррупцией и разобраться в истории с крупнейшей государственной энергокомпанией страны Petrobras, руководство которой подозревают в незаконном обогащении. "Я не позволю, чтобы после выборов эти обвинения были забыты, я постараюсь, чтобы в деле с виновными появилась ясность", — сказала Руссефф.

В понедельник акции нефтегазовой компании Petrobras обрушились на 12 %. Резко на 11,5 % обесценились ценные бумаги энергетической компании Eletrobrás. Акции стержневого для бразильской экономики государственного банка Banco do Brasil подешевели на 5,5 %.