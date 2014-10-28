"Я не буду ждать завершения первого срока". Русеф объявит новые меры по улучшению экономики Бразилии до конца 2014
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"Я не буду ждать завершения первого срока". Русеф объявит новые меры по улучшению экономики Бразилии до конца 2014

28 октября 2014, 09:48
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Вновь избранный президент Бразилии Дилма Русеф объявит первые экономические меры нового состава правительства до конца этого года. Также глава государства выражает уверенность, что вскоре рынки успокоятся после резкого падения в понедельник.

"Я не буду ждать завершения первого срока, чтобы начать принимать меры для улучшения нашей экономики. Я собираюсь взаимодействовать со всеми сегментами, начать диалог с бизнес- и финансовым секторами", президент пояснила в интервью TV Globo, в котором также подчеркнула, что новые меры будут объявлены "до конца года" , сообщает издание Economía Hoy.

После победы Русеф в воскресенье, которая набрала 51,64% голосов против главного соперника, представителя социал-демократической оппозиции ПБСД Аэсиу Нэвиса (набравшего 48,3%), курс бразильского реала к доллару США снизился на 2,5%. Индекс биржи Сан-Паулу Bovespa (основной фондовый индекс Бразилии) на открытии упал на 6,1%. К закрытию сессии он частично восстановил позиции: снижение составило 2,8%.

Новое правительство Русеф (Партия Трудящихся, левые) должно уделить особое внимание восстановлению доверия инвесторов, чтобы возобновить рост экономики, а также борьбе с инфляцией и финансовой дисциплине.

Президент также отметила, что пока не станет объявлять о возможных изменениях в работе министерства финансов, равно как и называть имя нового главы финансового ведомства страны, который займет место Гуидо Мантеги.

"Сейчас не самое подходящее время для обсуждения имен нового состава правительства", президент пояснила в своем интервью.

По словам Русеф, она намерена продолжить борьбу с коррупцией и разобраться в истории с крупнейшей государственной энергокомпанией страны Petrobras, руководство которой подозревают в незаконном обогащении. "Я не позволю, чтобы после выборов эти обвинения были забыты, я постараюсь, чтобы в деле с виновными появилась ясность", — сказала Руссефф.

В понедельник акции нефтегазовой компании Petrobras обрушились на 12 %. Резко на 11,5 % обесценились ценные бумаги энергетической компании Eletrobrás. Акции стержневого для бразильской экономики государственного банка Banco do Brasil подешевели на 5,5 %.

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