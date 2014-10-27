ОБОБЩЁННЫЙ ФОРЕКС-ПРОГНОЗ НА 27–31 ОКТЯБРЯ 2014г.

Прогноз на прошедшую неделю по всем 4-м парам подтвердился на 100%

Коллеги, вместе с Романом Бутко из брокерской компании NordFX, мы предлагаем вашему вниманию сводную таблицу, в которой собрали мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического анализа (26 индикаторов и специальных программ).

***

Что касается прогноза на прошедшую неделю, то он оправдался по всем 4-м парам с точностью 100%:

- пара EUR/USD показала устойчивое падение в первой половине недели, после чего евро несколько отыграл свои позиции (open 1.27501, low 1.26129, close 1.26695);

- пара GBP/USD так же пережила прогнозируемое падение, дав 3 черных свечи;

- по паре USD/JPY – устойчивый рост со 107.202 до 108.150

- что же касается USD/CHF, экспертами предсказывался боковой тренд с небольшим ростом, что и произошло.



